MP investiga decisão da Liesa de não rebaixar Grande Rio e Império Serrano

O Ministério Público do Rio instaurou inquérito para investigar se houve irregularidade na decisão da Liesa de não rebaixar a Grande Rio e o Império Serrano, penúltima e última colocadas do Carnaval 2018, respectivamente. A informação é da coluna de Ancelmo Gois, do jornal "O Globo".

Segundo o MP, a Liesa pode ter contrariado o regulamento por ter “frustrado o direito à informação do consumidor e a transparência da competição”. A Liga tem até 30 dias para se manifestar. Por meio de sua assessoria, a Liesa informa que “ainda não foi notificada”.