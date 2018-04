Netflix | Confira o novo trailer de "3%"

Google Plus

A Netflix acaba de divulgar o trailer oficial da segunda temporada de 3%, série brasileira que se tornou a produção de língua não-inglesa mais assistida nos Estados Unidos em 2017.

3% é um thriller pós-apocalíptico que se passa no Brasil em um futuro não muito distante, onde alguns poucos são aceitos a integrar uma sociedade privilegiada, Maralto, após passarem por um processo intenso e competitivo. Na primeira temporada, a jovem Michele (Bianca Comparato) passa pelo processo e encontra com Rafael (Rodolfo Valente), Joana (Vaneza Oliveira) e Fernando (Michel Gomes). Todos tem que decidir em qual dos lados querem passar o resto de suas vidas.

A segunda temporada de 3% estreia na Netflix dia 27 de abril. Os oito episódios da primeira temporada da série estão disponíveis na plataforma. Confira o trailer:

Sinopse: O Processo 105 está a apenas sete dias de seu início. Todo mundo no Maralto e no Continente está se preparando ansiosamente. Mas, desta vez, a Causa está disposta a qualquer medida, não importa quão violenta, para prevenir o Processo de acontecer. Joana, Michele, Fernando e Rafael estão no meio deste conflito e agora devem escolher: de que lado estão?