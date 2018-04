Gattuso supera expectativas no Milan e renova contrato até 2021

Contratado sob ares de desconfiança em novembro do ano passado, Gennaro Gattuso superou as expectativas no comando técnico do Milan e foi premiado, na tarde desta quinta-feira (5), com renovação contratual até junho de 2021.

Em uma transmissão ao vivo no Facebook oficial do Diavolo, na sede do Milan, o ex-jogador comemorou o novo vínculo com os rossoneri e exaltou Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli, respectivos CEO e diretor esportivo da agremiação, responsáveis por seu retorno ao San Siro.

"Agradeço pela oportunidade. Sem Fassone e Mirabelli, eu não estaria aqui. Me foi dada esta oportunidade e estou feliz por treinar uma equipe gloriosa como o Milan. Agradeço aos rapazes e ao meu estafe. Obrigado pela confiança, esperamos levar o Milan ao topo de novo em breve", disse Gattuso, que vestiu a camisa rossonera de 1999 a 2012.

Fassone já visualiza um projeto a longo prazo com Gattuso à frente do time milanês. "É uma das escolhas mais sinceras que fizemos desde que estamos aqui. Nos últimos meses, ele fez um trabalho extraordinário. Com Gattuso, podemos realmente fazer um projeto importante a longo prazo. Demoramos tanto para renovar por minha causa, uma vez que eu estava sempre longe. Mas Gattuso é absolutamente desejado por todos nós", ressaltou.

Segundo a agência Ansa, o salário de Gattuso aumentará a € 2 milhões (cerca de R$ 8 milhões) por temporada. O valor é muito superior ao atual de € 120 mil, estabelecido em meados do ano passado, quando ele aceitou treinar a equipe de base do clube.

Desde que Gattuso sucedeu Vincenzo Montella, em novembro passado, o Milan mudou completamente. Em 25 jogos, a equipe rossonera acumula 13 vitórias, seis empates e seis derrotas. Neste período, os comandados de 'Rino' se classificaram à final da Copa Itália, onde enfrentarão a Juventus, em maio, no Olímpico de Roma.