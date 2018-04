Marcelo Grohe torce pela permanência de Renato no Grêmio: "tudo pode acontecer"

O Grêmio goleou o Monagas-VEN pela segunda rodada da fase de grupo da Libertadores da América na noite desta quarta-feira (4), na Arena. O time do goleiro Marcelo Grohe repetiu a dose do último final de semana e marcou quatro gols na segunda etapa. O arqueiro gremista quase não teve trabalho durante os 90 minutos de partida.

Ao final do jogo, Marcelo Grohe avaliou o rendimento do time e disse que o resultado aconteceu de forma natural:

"Tivemos um primeiro tempo morno. Agredimos menos do que podíamos e depois com a entrada do Alisson, no segundo tempo, ganhamos um pouco mais de movimentação e o gol veio cedo. O time do Monagas estava mais cansado, aí o resultado de 4 a 0 aconteceu ao natural", avaliou Grohe.

O assunto da noite na Arena do Grêmio foi sobre uma possível transferência do treinador Tricolor, Renato Gaúcho, ao Flamengo. O tema também foi abordado com Marcelo Grohe, que torce pela permanência de Renato no clube gaúcho:

"A gente tá torcendo para que ele possa permanecer. Obviamente ele vai tomar a decisão que achar melhor para ele, sua família e sua carreira. A gente só pode torcer para que ele fique e dar sequência nesse trabalho brilhante", comentou Marcelo.

Marcelo Grohe também comentou sobre os problemas de se interromper um trabalho de longo prazo:

"Ele é um treinador que conhece muito bem o grupo e todo mundo conhece ele também. Estamos trabalhando há um ano e meio junto, temos conquistados resultados e títulos. Então interromper não é o ideal, mas caso aconteça a gente tem que seguir o nosso trabalho. É importante para o Grêmio e para nós que ele fique, mas no futebol a gente sabe que tudo pode acontecer. Espero que a paixão dele fale mais alto pelo Grêmio. Ele tem essa história aqui no clube, mas também tem uma história no Flamengo e ainda não foi treinador lá. Como já disse, a gente pode apenas ficar na torcida tentar convencer ele a ficar", finalizou Marcelo Grohe.

Com Marcelo Grohe de titular, o Grêmio volta a campo no próximo domingo (8), às 16h pela decisão do Campeonato Gaúcho. O Tricolor pode se tornar campeão estadual perdendo por até três gols de diferença para o Brasil de Pelotas, no estádio Bento Freitas.