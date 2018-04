Após realizar apenas cinco partidas pelo América-MG, volante Matheus Sales está de saída

O América-MG anunciou 13 reforços para o elenco americano visando a temporada de 2018. A permanência na elite do Campeonato Brasileiro é o grande objetivo do clube, e com esta meta, a diretoria trabalhou para trazer nomes importantes, que tenham uma certa bagagem na competição. Mas, um desses atletas, não irá estrear com a camisa alviverde no Brasileirão.

Três meses após ser integrado ao elenco do Coelho e ter realizado cinco partidas, o volante Matheus Sales está de saída para o Figueirense. O jogador está em São Paulo e pode ir para Santa Catarina ainda nesta semana para se apresentar ao clube alvinegro.

O volante que pertence ao Palmeiras, chegou ao América por empréstimo até dezembro de 2018 e foi o primeiro reforço para o meio-campo alviverde. Após ganhar a confiança do técnico Enderson Moreira na pré-temporada, Sales foi titular logo na estreia do time no Campeonato Mineiro.

Desde então, o atleta se manteve na titularidade da equipe. O último jogo do volante foi contra o Villa Nova, em partida válida pela última rodada da fase de classificação do Mineiro, no dia 11 de março de 2018. Na ocasião, Sales foi substituído na segunda etapa por Juninho. Após este jogo, o volante que não conseguiu se adaptar ao esquema tático do treinador americano, passou a realizar trabalhos físicos em separado do restante do grupo.

O América-MG agora conta com cinco jogadores na posição de volante: Christian, David, Juninho, Wesley e Zé Ricardo. Na última partida do time, os titulares foram Zé Ricardo e David.