Europa League: tudo o que você precisa saber sobre Lazio x RB Salzburg

Lazio e Red Bull Salzburg duelam nesta quinta (5) às 16h05 (Brasília), no estádio Olímpico de Roma. A Lazio vive um momento irregular: no penúltimo jogo a equipe da capital recebeu o Bologna e empatou por 1 a 1 em casa. Logo em seguida meteu 6 a 2 no lanterna Benevento. Os últimos jogos têm sido assim: vitória, empate e derrota, sem emplacar uma boa sequência.

Se voltarmos ao início do mês passado, a Lazio teve uma sequência ainda pior, empatou com o Milan na semifinal da Coppa Itália e foi eliminada nos pênaltis, empatou contra o Cagliari fora de casa no Calcio e empatou no Olímpico contra o Dínamo de Kiev, dessa vez pela própria Europa League, conseguindo a classificação às quartas na Ucrânia.

Para engatar uma sequência de bons resultados a equipe laziale precisa se impor em seus domínios. O Salzburg passou por um dos times mais fortes desta edição, o Borussia Dortmund, e venceu o time aurinegro no Signal Iduna Park por 2 a 1. No último dia 15 o RB aplicou um sonoro 5 a 0 no Áustria Viena. O time austríaco lidera o campeonato nacional com 65 pontos, oito à frente do segundo colocado, Sturm.

Já o time de Roma está na quinta colocação do Calcio, com 57 pontos e disputa uma vaga para a próxima Uefa Champions League, vaga esta que pode ser conquistada em dois caminhos: vencendo a própria Europa League, ou terminando entre os quatro primeiros no campeonato italiano. A Lazio está à dois pontos da Inter, quarta colocada.



Prováveis escalações

Para este confronto diante do Red Bull Salzburg a Lazio vai à campo com o que tem de melhor, o técnico Simone Inzaghi vai com seu tradicional 3-5-2.

Lazio: Strakosha; Radu, De Vrij e Luis Felipe; Lulic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic e Basta; Luis Alberto e Ciro Immobile. Téc: Simone Inzaghi

(Immobile vive excelente fase: atacante já marcou 26 gols na atual temporada do Calcio, artilheiro da competição).

Já o time da Áustria deve ir à campo no 4-4-2. Time é comandado pelo alemão Marco Rose, que era técnico da equipe Sub-18 desde 2013, e foi efetivado ena última temporada.



RB Salzburg: Walke; Laimer, André Ramalho, Pongracic e Ulmer; Haidara, Samassekou, Berisha e Schlager; Dabbur e Gulbrandsen.

Téc: Marco Rose