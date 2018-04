Sub-13 do Internacional conquista título invicto do Sul-Americano da Conmebol

Google Plus

Enquanto a equipe principal do Internacional espera o dia 11 de abril pra voltar a jogar na Copa do Brasil, o time sub-13 do clube participou da Festa Sul-americana da Juventude de 2018, organizada pela Conmebol. Sem perder um jogo, o time mirim foi campeão contra Antioquia, da Colômbia, nos pênaltis por 6 a 5.

A final aconteceu na manhã esta quinta-feira (5), em Assunção, no Paraguai. No tempo normal, os times empataram em 4 a 4. Os gols do Inter foram marcados por Varjão, Luis Guilherme, Choquito e Robert.

Treinados por Lucas Marchetti, o time colorado encerrou a competição com três vitórias, três empates, 17 gols marcados e sete sofridos.

1ª fase

29/03 - Sol de America (PAR) 0 x 0 Inter

31/03 - Emelec (ECU) 1 x 3 Inter

01/04 - Inter 7 x 0 Alasca (VEN)

02/04 - Antioquia (COL) 1 x 1 Inter

Semifinais:

04/04 - Velez Sarsfield (ARG) 1 x 2 Inter

Final:

05/04 - Inter 4 x 4 Antioquia (COL) - nos pênaltis 6 a 5

Grupo Colorado

1 - Henrique

2 - Luiz Guilherme

3 - Índio

4 - João Croti

5 - Lukayan

6 - Thauan Lara

7 - Gustavo Bagatini

8 - Robert

9 - Choquito

10 - Vinícius

11 - Varjão

12 - Cássio

13 - Matheus Muniz

14 - Leandro Lira

15 - Adriel Cruz

16 - Ghíven

17 - Prado

18 - Adriel

19 - Lohan