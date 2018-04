RB Leipzig x Olympique de Marseille AO VIVO online pela Uefa Europa League 2017-18 (0-0)

MARSEILLE - Yohann Pelé; Sakai, Kamara, Luiz Gustavo e Amavi; Sanson, Anguissa, Sarr e Ocampos; Mitroglou e Payet. Técnico: Rudi Garcia.

LEIPZIG - Gulácsi; Laimer, Konaté, Upamecano e Klostermann; Demme, Keïta, Forsberg e Bruma; Augustin e Timo Werner. Técnico: Ralph Hasenhüttl.

As equipes titulares já foram oficialmente divulgadas.

A arbitragem será comandada por espanhóis. Alberto Undiano Mallenco será o árbitro principal, enquanto os assistentes em campo serão Roberto Alonso e Juan Yuste.

Por outro lado, os franceses devem mudar o histórico para obterem vantagem nesta tarde. Em oito jogos, são cinco derrotas, dois empates e apenas uma vitória em território alemão.

Os alemães disputam a primeira competição internacional de sua história e seguem com boas escritas. Para ter tranquilidade, o time encara tenta manter o retrospecto favorável do futebol germânico, com seis jogos de invencibilidade.

Por outro lado, o Olympique de Marseille ficou na segunda colocação do Grupo I, com oito pontos, atrás do Red Bull Salzburg. Nas fases eliminatórias, superou Sporting Braga e Athletic Bilbao, com ótimos resultados conquistados como mandante e como visitante.

O RB Leipzig disputou a fase de grupos da Uefa Champions League, mas como ficou na terceira posição do grupo G, com sete pontos, entrou na segunda fase da Uefa Europa League. Nos duelos eliminatórios, os alemães superaram Napoli e Zenit, principalmente com boas atuações fora de casa.

É o primeiro duelo entre as equipes na história.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe todos os detalhes do primeiro confronto entre RB Leipzig x Olympique de Marseille, válido pelas quartas de final da Uefa Europa League 2017-18. Fique conosco!