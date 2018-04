Atlético de Madrid aproveita falhas, supera Sporting e abre vantagem nas quartas da UEL

O Atlético de Madrid deu um importante passo na busca pelas semifinais da Uefa Europa League. Nesta quinta-feira (5), os colchoneros receberam e derrotaram o Sporting pela ida das quartas de finais por 2 a 0, com gols de Koke, aos 25 segundos, e Griezmann.

Toda a estratégia que os portugueses tinham em mente para a partida no Wanda Metropolitano foi por água abaixo com 25 segundos de jogo, quando Coates errou passe na entrada da sua área, Diego Costa roubou, esperou um pouco, passou para Koke na área e o meia finalizou na saída de Rui Patrício: 1 a 0 Atlético de Madrid.

Depois do gol, o Atléti manteve sua superioridade, mas logo viu o Sporting começar a equilibrar as ações, tanto que criou uma boa chance com Gelson Martins, que parou em Oblak. Porém, no final do primeiro tempo os donos da casa ampliaram sua vantagem em mais uma colaborada da defesa portuguesa, dessa vez de Mathieu, que se enrolou com a bola, não cortou e a bola sobrou para Griezmann, que saiu cara a cara com Rui Patrício e não perdoou: 2 a 0 Atlético de Madrid.

Koke e Griezmann colocaram os colchoneros na frente | Foto: Quality Sports Images/Getty Images

Com um placar bem favorável e jogando em casa, o Atlético voltou com uma intensidade menor para a primeira etapa, até se defendendo mais que atacando, tanto que o Sporting teve mais posse de bola durante quase todo segundo tempo, só que os portugueses eram inofensivos, e não conseguiam tornar aquilo em chances de gol.

Praticamente a única boa chance da etapa final veio no último lance do jogo, pelos portugueses, quando Bryan Ruiz soltou uma bomba de fora da área, Oblak espalmou e a bola sobrou limpa para Montero quase que na pequena área, mas o atacante mandou por cima a grande chance do Sporting.

Com este resultado, o Atlético pode perder por até um gol de diferença na volta que confirma a classificação. O jogo de volta será realizado já na próxima quinta-feira (12), às 16h05, no estádio Alvalade, em Lisboa. Antes disso, ambos tem compromisso nos seus campeonatos nacionais. No domingo (8), o Atléti terá o dérbi de Madri contra o arquirrival Real Madrid, às 11h15, no Santiago Bernabéu. O Sporting também joga no domingo, às 16h15, quando recebe o Paços de Ferreira.