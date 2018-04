Botafogo disponibiliza opção de compra de ingressos para caravanas em final contra Vasco

O Botafogo vai disponiblizar um meio de os torcedores que são de fora do Rio de Janeiro adquirirem ingressos para a final do Campeonato Carioca. As caravanas devem entrar em contato com o clube pelo e-mail [email protected] informando os dados dos integrantes da caravana e se confirmada a disponibilidade de ingressos fazer um TED único para uma conta que o clube informará.

A venda dos ingressos para a final entre Botafogo x Vasco, domingo (8),16h no Maracanã, ocorre de forma caótica para a torcida do Glorioso. Sem vendas online, os botafoguenses andam sofrendo com filas quilométricas e desorganizadas. O que explica isso é o fato de que as vendas para os torcedores alvinegros estão sendo realizadas apenas em pontos físicos, sendo eles a sede de General Severiano e o Estádio Nilton Santos.

Torcedores enfrentam longas filas em General Severiano (Foto: Letícia Sansão)

A média de tempo gasto nas filas aumenta cada vez mais e a busca pelos ingressos só aumenta por parte dos torcedores do glorioso. Os ingressos estão se esgotando e é possível que muitos torcedores que entraram nas filas fiquem sem ingressos.

A fila no Nilton Santos também estava grande (Foto: Gabriela Leal)

Acompanhe a nota oficial que o clube disponiblizou em seu site:

Botafogo abre serviço de venda de ingressos para caravanas de fora do Rio

Diante da grande procura por ingressos e da ausência de vendas pela internet, o Botafogo disponibiliza para caravanas de fora do Rio de Janeiro uma nova possibilidade para adquirir entradas na final do Campeonato Carioca, contra o Vasco, no domingo, no Maracanã.

O clube criou o e-mail [email protected] para receber solicitações de ingressos para o clássico. É necessário informar nome, telefone, e-mail e CPF de todos os participantes da caravana, além da cidade de origem (será necessário comprovar posteriormente). Caso confirmada a disponibilidade, os torcedores deverão fazer TED único para o Botafogo, em conta a ser informada.

Os ingressos reservados deverão ser retirados em General Severiano, domingo, de 9h às 13h.



Botafogo de Futebol e Regatas