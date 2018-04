CS:GO: cAmyy deixa lineup feminina da Keyd

Vivo Keyd anunciou que a jogadora Camila “cAmyy” Natale não faz mais parte da lineup de CS:GO Feminino da organização. A Keyd agradeceu a dedicação da cyber atleta e pelos diversos títulos que ela ajudou a trazer para o clube.

A jogadora cAmyy começou a carreira em 2015 pela INTZ eSports. De lá para cá ela passou por vários times, como Dexterity Team, Team Innova Pink e Victory Pro Team. CAmmyy fazia parte da lineup feminina da Vivo Keyd desde outubro do ano passado.

Lineup com cAmyy trouxe várias vitórias para a Keyd, principalmente 1ª colocação. Mesmo o 4º lugar obtido no WESG na China esse ano foi uma marca histórica e positiva para o clube. Única colocação realmente ruim para as meninas em 2018 foi no ESL LA League, no qual o time não passou do qualifier.

A demissão de cAmyy foi uma decisão da organização. Essa resolução foi uma surpresa para a jogadora, como revelou em rede social.

Por decisão do time, nao faço mais parte da VivoKeyd



Surpresos? Eu tbm. vlw aí — cAmyy (@camyynatale) April 4, 2018

Nova integrante da lineup de CS:GO Feminino da Vivo Keyd ainda não foi anunciada, mas clube já avisou que revelação será em breve.