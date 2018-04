Özil, Lacazette e Ramsey lideram vitória confortável do Arsenal sobre CSKA na Europa League

Na partida de ida das quartas de final da Uefa Europa League 2017/18 entre Arsenal e CSKA, os Gunners acabaram saindo com a vitória confortável por 4 a 1 na tarde desta quinta-feira (5). Alexandre Lacazette e Aaron Ramsey foram às redes duas vezes cada para criar o placar aos ingleses, enquanto que Golovin marcou de falta o único dos russos.

Tendo um meio de campo tecnicamente excelente, os londrinos saíram à caça para criar alguma oportunidade de gol logo no começo do embate. Ramsey abriu o placar em jogada rápida, mas antes, em uma semelhante ao do tento, ele quase havia aberto o placar. O fato é que Özil encontrou o galês na área, que só empurrou para as redes. A resposta dos russos veio alguns minutos depois, numa falta cobrada magicamente por Golovin, igualando tudo.

Musa quase virou o jogo aos visitantes logo depois do empate, mas perdeu a chance que criou dentro da área. A partir daí, dominação Gunner. Özil sofreu pênalti na área e Lacazette cobrou para desempatar. Minutos depois, em belíssima jogada, o alemão encontrou Ramsey, que, de costas ao gol, conseguiu um toque com o pé para encobrir Akinfeev e fazer o terceiro. Ainda na etapa inicial, Lacazette aproveitou bola na área, dominou para a perna esquerda e arrematou com força, fazendo o quarto e dando números finais já ali.

No segundo tempo, o Arsenal continuou em cima até que a metade da etapa. Algumas chances foram desperdiçadas, sendo duas com Ramsey - uma na trave e outra defendida - e uma com Iwobi, que recebeu bola de Özil mas preferiu tentar o toque para o lado, mesmo estando de cara ao gol. O CSKA, por sua vez, não mostrou nenhum poder de reação para conseguir diminuir o placar.

Os dois times voltam a campo na próxima quinta-feira (12), na Rússia, às 16h05 pelo horário de Brasília. Nesse jogo, o Arsenal entra em campo podendo perder até por três gols, desde que marque dois ou mais. Classifica também com derrotas por dois ou um de diferença, empate e vitória. O CSKA precisará se reiventar e vencer os ingleses por quatro tentos de vantagem, ou 3 a 0, classificando com o gol fora assim. 4 a 1 vai à prorrogação.