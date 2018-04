É do Brasil: Ítalo Ferreira supera Mick Fanning e é campeão da etapa de Bells Beach

Google Plus

O título da segunda etapa do circuito mundial de surfe é brasileiro. O potiguar Ítalo Ferreira superou o australiano Mick Fanning e ficou com o título em Bells Beach. A vitória do brasileiro foi seu primeiro triunfo na elite mundial.

“Eu tenho trabalhado duro nos últimos anos. Lembro da minha primeira final com o Filipe [Toledo] em Portugal [em 2016], estava tão perto da vitória, mas agora consegui. O ano passado foi difícil pra mim, por causa da minha lesão depois da Gold Coast, que me deixou de fora por dois meses. Foi terrível e trabalhei muito forte para me recuperar, então agora é o melhor sentimento, muita felicidade pela vitória neste lugar incrível e contra um cara iluminado na final, um herói”, disse.

O triunfo brasileiro veio sofrido. Ítalo superou o campeão mundial Fanning ao somar 7.33 e 8.33 em duas boas ondas. Com a despedida do australiano, Michael February herda sua vaga no circuito.

Com a vitória, Ítalo Ferreira divide a liderança com o australiano Julian Wilson, vencedor da etapa de abertura do Championship Tour 2018, no ranking mundial.