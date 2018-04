Rodrigo Dourado defende grupo do Inter após empate em jogo-treino: "O momento é diferente"

Em mais um teste preparatória para a quarta fase da Copa do Brasil, o Internacional encarou o São José em jogo-treino realizado no estádio Beira-Rio na tarde desta quinta-feira (5). O Colorado saiu derrotado no primeiro tempo por 1 a 0, mas buscou o empate, com Patrick, na segunda etapa.

Rodrigo Dourado, volante do Internacional, avaliou como positivo o desempenho da equipe contra o São José. O camisa 13 sabe que a equipe está sem ritmo de jogo, mas destacou o trabalho realizado por Odair Hellmann.

"Claro que a gente sempre é cobrado por resultados. O torcedor quer sempre que a gente ganhe, mas esse treino foi para mostrar o que a gente vem fazendo. Também é bom para ganhar ritmo. Agora temos que descansar, pois daqui a pouco começa tudo de novo. Essa parada pode ser ruim, mas também pode ser boa. Estamos descansados. É claro que a gente sempre quer estar jogando. Vamos para a Copa do Brasil para fazer dois grandes jogos", opinou Rodrigo Dourado.

O primeiro desenho tático apresentado pelo Inter no jogo-treino foi um 4-1-4-1, com D'Alessandro e Rossi abertos nas extremas e Patrick formando dupla com Edenílson pelo meio. Rodrigo Dourado ficou mais recuado, fazendo mais a primeira função. Em determinado momento, Odair Hellmann, treinador do Inter, mudou o esquema da equipe para o 4-2-3-1. Nesse novo desenho, Edenílson e Dourado apareceram lado a lado e os dois revesaram as subidas ao ataque.

"Na verdade a gente vem treinando no 4-1-4-1 e eu fico mais fixo, sem sair muito. No 4-2-3-1 eu tenho que sair mais pro jogo. O Edenílson tem que me cobrir e eu cobrir ele", explicou o volante Colorado.

O camisa 13 do Internacional também falou sobre o momento que vive o Inter. Dourado citou a volta do clube para a Série A e a eliminação cedo no Campeonato Gaúcho. Porém, disse que o grupo é forte e vai brigar por títulos.

"O momento é diferente. Estamos voltando de uma Série B complicada. Iniciamos o anos bem, mas acabamos caindo cedo no Gauchão. Todo mundo gosta do trabalho do Odair. Vamos buscar melhorar e dar a volta por cima. Temos chances no Campeonato Brasileiro e esperamos ganhar títulos. O nosso grupo é muito forte e aos poucos vamos ganhando confiança. Estamos em uma fase difícil da Copa do Brasil, contra um adversário difícil, mas que vai chegar desgastado", finalizou Rodrigo Dourado.

O Inter volta a campo na próxima quarta-feira (11), às 19h30, pela Copa do Brasil. O Colorado encara o Vitória, em casa, pela partida de ida da quarta fase da competição nacional.