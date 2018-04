Felipe Anderson marca, Lazio bate RB Salzburg e leva boa vantagem para jogo de volta

Lazio e RB Salzburg proporcionaram um belo jogo pelas quartas-de-final da Europa League. No Estádio Olímpico de Roma, o time italiano bateu por 4 a 2 seu adversário. Os gols biancoceleste foram marcados por Lulic, Parolo, Felipe Anderson e Immobile, enquanto os visitantes descontaram com Berisha e Minamino.

O jogo começou com domínio total do time da casa. Nos primeiros minutos, apenas a equipe de Simone Inzaghi propôs o jogo e isso resultou em um dos principais objetivos de uma equipe em jogos de seu mando: o gol cedo. Logo aos sete minutos, Basta recebeu bom passe de Immobile e achou Lulic na pequena área, que tocou para o fundo das redes.

Com a vantagem e o bom desempenho, tudo se encaminhava para o resultado feliz para os biancocelesti. Porém, tudo mudaria aos 27 minutos, num lance bastante curioso. Após cruzamento, Dabbur, atacante do Salzburg, ficou caído por alguns instantes dentro da área. O lance continuou e o atacante até atrapalhou a sequência do lance, tendo obrigado o árbitro a paralisar a partida. Na paralisação, o quarto árbitro chamou o juiz e avisou que Basta havia acertado o jogador, cometendo a penalidade. O desespero tomou conta do estádio quando o árbitro pegou o cartão amarelo e deu para o jogador da Lazio, confirmando a penalidade. Contestado ou não, Berisha pôs a bola na marca da cal e chutou para empatar a partida. Bola de um lado, goleiro para o outro e 1 a 1 no placar.

Pênalti marcado gerou muita contestação por parte dos jogadores da Lazio. Foto: (Paolo Bruno/Getty Images)

A partir daí, a Lazio começou a estratégia de colocar a torcida ainda mais contra a equipe de arbitragem. Em qualquer contato dentro ou fora da área, lances de impedimento ou faltas marcadas a favor o visitante, os jogadores e fãs presentes no estádio reclamavam duramente. No entanto, Milinkovic-Savic teve a chance de amenizar o clima por completo no fim do primeiro tempo. Após boa jogada seguida de cruzamento de Lulic, o sérvio recebeu a bola limpa na segunda trave e cabeceou nas redes pelo lado de fora. Assim, a etapa inicial teve fim com o time da casa atacando com certa desorganização e o visitante sempre levando perigo nos contra-ataques.

Na volta da segunda etapa, a Lazio decidiu esquecer as polêmicas e resolveu jogar futebol, sem esquecer da estratégia do primeiro tempo. Mais uma vez, esta mais cedo ainda, os mandantes foram com tudo para cima do adversário e golpearam o adversário logo aos três minutos. Após rápida decisão de Lulic, o autor do primeiro gol achou Luis Alberto, que percebeu infiltração de Parolo e passou para o camisa 18 italiano marcar, de letra, o segundo gol do time da casa.

O gol fez com que o cenário inicial do primeiro tempo se invertesse. Agora, com a Lazio organizada e o Salzburg sem conseguir criar jogadas efetivas,o time da casa optou por controlar a partida, fazendo com que o jogo esfriasse. Mas não pode se deixar esfriar em um jogo de mata-mata na Europa League. A interessante partida ainda tinha alguns ingredientes especiais, entre eles o brilho na estrela de Minamino. No primeiro lance no jogo, a bola sobrou limpa após confusão na linha da grande área para o camisa 18 ficar cara a cara com o goleiro adversário e jogar a bola para o gol.

Em seu segundo toque na bola, Minamino empatou a partida para os austríacos. Foto:(Paolo Bruno/Getty Images)

E a mística do não-perdão em mata-mata continuou. Três minutos após o gol de empate, Felipe Anderson roubou bola no campo de ataque e carregou até a grande área, quando frente ao goleiro, apenas chutou rasteiro para deixar a Lazio em vantagem novamente no placar.

O time dos brasileiros queria mais, e ainda faltava o gol de um certo artilheiro. Mesmo que tímido durante toda a partida, jamais o matador perdoa quando a zaga dá espaço. E foi o que aconteceu. Após excelente roubada de bola de Lucas Leiva, o brasileiro carregou até a meia-lua e tocou para esquerda, onde estava o atacante. O camisa 17 apenas deu um toque por baixo do goleiro e aumentou o placar. O time da casa ainda chegou perto de ampliar a vantagem três vezes nos minutos finais com Immobile, Caicedo e Patric, mas a partida acabou em 4 a 2 para a Lazio.

A partida de volta entre as equipes é na próxima quinta-feira (12), onde a Lazio pode até perder por um gol de diferença que garante a classificação para as semifinais do torneio.