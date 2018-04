CS:GO: ESL One Belo Horizonte terá vaga para time da América do Sul

Organização do ESL anunciou que a competição de nível Mundial, que acontecerá em Belo Horizonte, terá pela primeira vez uma vaga destinada a um time da América do Sul.

As demais vagas da competição serão de duas regiões, que terão seus próprios torneios qualificatórios para definir que equipes vão conquistar as vagas. As regiões são: América do Norte com direito a uma vaga e Europa com direito a duas. Dessa forma totalizando quatro times.

O qualificatório da América do Sul será constituído por outros dois campeonatos abertos, dos quais dois times vão avançar em cada para participarem posteriormente de um qualificatório fechado. Disputas da América do Sul pela vaga na ESL One Belo Horizonte serão nas seguintes datas:

Qualificatório 1: 12 e 13 de abril

Qualificatório 2: 17 e 18 de abril

Qualificatório Fechado: 24 de abril a 9 de maio

Times podem se inscrever nos links: Qualifier #1 e Qualifier #2

ESL One Belo Horizonte será entre os dias 15 e 17 de junho, na cidade que carrega o nome da competição, em Minas Gerais. Disputa terá premiação total de US$ 200 mil.