Flamengo anuncia jogo de despedida de Júlio César em confronto válido pelo Brasileiro

Júlio César já tem data para se despedir dos gramados com a camisa do Flamengo. Nesta quinta-feira (5), a assessoria do clube anunciou que a última partida do goleiro com a camisa rubro-negra será no dia 21/04, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra o América-MG. A partida será disputada no Maracanã.

Para o fim da carreira do ídolo, o Flamengo reservou o principal estádio da cidade, onde Júlio ainda não fez uma partida com o 'manto sagrado' desde sua última passagem pelo clube há 14 anos atrás. O clube inclusive já divulgou o preço dos ingressos - para sócios-torcedores, o menor custo das entradas será de R$ 15.

O goleiro voltou ao Rubro-Negro em janeiro deste ano com um contrato diferente dos demais: um salário simbólico e apenas três meses de permanência. Emocionado, Júlio César retornou contou com a emblemática frase "vou ali ser feliz e já volto", dita para sua esposa ao comentar de sua decisão.

Durante a passagem, fez apenas uma partida, na vitória contra o Boavista por 3 a 0, com gols de Rodinei, Diego e Lucas Paquetá. Naquela ocasião, a partida foi disputada no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.