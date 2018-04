Parolo comenta golaço histórico contra Salzburg: "Foi mais inteligência do que técnica"

Google Plus

Após a vitória por 4 a 2 sobre o RB Salzburg, pelas quartas de final da Uefa Europa League, a Lazio tem muito a comemorar. O meia Marco Parolo tem tanto quanto. O golaço de letra do italiano foi o 300º da equipe biancoceleste em competições europeias. Parolo exaltou a conquista e afirmou que o belo gol que marcou foi mais um movimento de inteligência do que uma jogada de habilidade.

"Estou feliz por ter marcado este gol histórico. Para ser sincero, a bola veio atrás de mim e eu só tinha o calcanhar para tocá-la no canto oposto do goleiro. Eu não conseguiria chutar da melhor maneira. Foi mais um gol de inteligência do que um lance esteticamente bonito. Já até marquei gols mais bonitos nos treinamentos. Mas o que importa é que a bola foi lá dentro", disse Parolo.

O camisa 16 também elogiou a grande atuação de Lucas Leiva. Autor de uma assistência para o quarto gol, marcado por Ciro Immobile, o volante brasileiro se multiplicou em campo. Para o meia italiano, Lucas foi o grande destaque laziale na partida. "O Lucas é maravilhoso lendo o jogo e dando passes. Então, sabemos exatamente onde ele vai colocar a bola. Como treinamos muito as jogadas com ele, sabemos o que fazer", afirmou.

Parolo aproveitou para elogiar o trabalho de Simone Inzaghi. Treinador da Lazio desde 2016, Inzaghi vem dando um padrão de jogo agradável aos torcedores e aos jogadores. Pelo menos, é o que diz Parolo, que comemorou mais uma grande atuação laziale nesta temporada: "Estou muito feliz pelo trabalho do técnico. Pela primeira vez, marcamos um gol pelos lados. Nós tivemos outras atuações melhores do que esta. Sabíamos que o Salzburg era um time bem agressivo e duro de se enfrentar. Mas bucamos as aproximações, atacamos constantemente e eu acredito que se jogarmos assim sempre, poderemos vencer qualquer um", concluiu o meia italiano.

O jogo de volta entre Lazio e RB Salzburg será na próxima quinta-feira (12), às 16h, na Áustria. Os biancocelesti podem perder por um gol de diferença para avançarem para às semifinais da Europa League. Mas, antes do duelo, a Lazio tem jogo importante pela Serie A. A equipe romana vai à Udine enfrentar a Udinese, neste domingo (8), às 13h. Caso vença a equipe bianconera, a Lazio pode terminar a rodada em terceiro lugar, dentro da zona de classificação da Uefa Champions League.