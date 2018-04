Lateral do Milan, Andrea Conti opera joelho esquerdo novamente e está fora da temporada

O Milan anunciou, nesta quinta-feira (5), que o lateral-direito Andrea Conti está fora da temporada. O jovem italiano, de 24 anos, rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo, em setembro do ano passado. Após sete meses da primeira cirurgia, Conti precisou passar por um procedimento de estabilização ligamentar, no Hospital Villa Stuart, em Roma. Em nota emitida pelo site do clube, a expectativa é de que o lateral italiano esteja de volta aos gramados em, no máximo, cinco meses.

Em coletiva após a cirurgia, Andrea Conti, afirmou estar tranquilo, mesmo com tantos problemas, e que não vê a hora de voltar aos gramados. "Apesar de tudo o que vem acontecendo, eu estou bem calmo. Infelizmente, essas coisas acontecem e é normal chorar por isso. Significa que isso era para acontecer. Agora, estou pensando na minha recuperação. Quero voltar a treinar o mais rápido possível. Estou determinado porque eu sei que o meu próximo ano será o melhor", afirmou Conti.

Conti também manifestou o desejo de voltar à Seleção Italiana. O lateral, que vinha sendo convocado desde os tempos de Atalanta, acabou ficando para trás por conta da grave lesão no joelho. Conti mantém a tranquilidade e acredita que, no momento certo, estará entre os selecionáveis. "Ainda há tempo para estar na seleção. Tenho que voltar a jogar primeiro. Mas, com certeza, é um dos meus objetivos", concluiu.

Enquanto Conti não volta, o Milan segue sua jornada em busca de uma vaga na Uefa Champions League. A equipe rossonera recebe o desesperado Sassuolo, neste domingo, às 15h45, pela 31ª rodada da Serie A. Em sexto lugar, seis pontos atrás da Lazio e a oito da zona de classificação para a Champions, o Milan precisa muito da vitória, caso queira a tão sonhada vaga para a maior competição europeia.