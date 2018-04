Jogo 5: Praia Clube x Osasco AO VIVO hoje pela semifinal da Superliga Feminina (0-0)

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe por aqui, em tempo real, a transmissão de Praia Clube x Osasco ao vivo, valendo pela semifinal da Superliga Feminina 2017/18. O jogo acontecerá no ginásio do Praia, em Uberlândia, a partir das 19h desta sexta-feira (6).

Confiante! Apesar das três derrotas sofridas para o Praia em Uberlândia nesta temporada, o Osasco está confiante em um resultado positivo para alcançar a a sua 15ª final em 17 temporadas.

Fala, Tandara! “Vamos para cima com toda a nossa força, toda a nossa garra nessa última rodada do playoff semifinal para conquistar a vaga em mais uma decisão. E se tem uma coisa que mostramos nessa série, é que vale a força do grupo e que nós podemos”, garante a oposta, que completa. “Sabemos que não será fácil, que o time do Praia não vai baixar a guarda e que teremos a torcida contra na nossa cabeça, mas a vitória na quarta partida, com o José Liberatti inteiro nos apoiando, certamente foi um combustível a mais para todas nós”, disse.

Confira como foram os jogos da série até aqui

1º jogo: Praia Clube derrota Osasco no tie-break e larga na frente por vaga na final da Superliga Feminina



2º jogo: Osasco devolve derrota ao Praia Clube e empata série nas semifinais da Superliga Feminina



3º jogo: Praia Clube vence Osasco, retoma vantagem e fica a uma vitória da final da Superliga



4º jogo: Osasco bate Praia Clube e leva semifinal da Superliga Feminina para o quinto jogo

De boa! O Sesc Rio passou com três vitórias sobre o Camponesa/Minas e aguarda o adversário da grande decisão.

Fator decisivo! O empate em 2 a 2 na série justifica-se pelo ótimo desempenho de cada uma das equipes dentro de seus domínios. Melhor colocado na fase classificatória, o Praia Clube decidirá em casa. O time mineiro sofreu apenas uma derrota em Uberlândia nesta edição da Superliga. Na ocasião, o revés para o Rio de Janeiro tirou a invencibilidade de 20 jogos do Aurinegro.

Fala, Paulo Coco! “Trabalhamos para poder decidir em casa. Precisamos ter tranquilidade nesse momento, decidiremos nosso futuro na competição diante da nossa torcida que, sem dúvida alguma, é a sétima jogadora em quadra", declarou o técnico do Praia.

Chegou a hora! Depois de quatro emocionantes jogos, Praia Clube e Osasco terão o último e decisivo duelo pelas semifinais da Superliga Feminina. Será o quinto jogo da série mais equilibrada do duelo. A equipe vencedora enfrentará o Rio de Janeiro na grande decisão do certame nacional.

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe por aqui, em tempo real, a transmissão de Praia Clube x Osasco ao vivo, valendo pela semifinal da Superliga Feminina 2017/18. O jogo acontecerá no ginásio do Praia, em Uberlândia, a partir das 19h desta sexta-feira (6).