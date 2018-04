Atlético-MG anuncia empréstimo do meia Dodô ao Fortaleza por uma temporada

O Atlético-MG cedeu o meia Dodô por empréstimo ao Fortaleza até o final da temporada 2018. O jogador revelado pelo Alvinegro em 2013 foi anunciado pelo clube cearense na tarde desta quinta-feira (5) através das redes sociais.

Jogador das categorias de base do Galo, Dodô fez sua estreia pela equipe profissional na derrota mineira para a Ponte Preta por 2 a 0, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro 2013. Pelo Alvinegro, o meia tem 47 partidas com seis tentos marcados.

Sem espaço no Atlético, Dodô estava no Botafogo-SP, onde foi titular com destaque durante a campanha da equipe paulista no Estadual. O time foi eliminado nas quartas de final ao ser derrotado para o Santos nos pênaltis. No Fortaleza, Dodô terá como companheiro o lateral Leonan, também emprestado pelo Galo. O meia ainda atuou no Figueirense e na Chapecoense.