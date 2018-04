Após revés na Copa do Brasil, São Paulo realiza primeiro treino concentrado na Sul-Americana

Nesta quinta-feira (5), o São Paulo retornou aos treinos após a derrota contra o Atlético Paranaense, em Curitiba. A delegação viajou pela manhã e chegou no começo da tarde ao CT da Barra Funda, dando início aos trabalhos logo após o almoço.

Para começar as atividades, os jogadores foram divididos em dois grupos. Assim, os titulares no confronto de quarta-feira (4), comandados pelos preparadores Fernando Piñatares e Pedro Campos, realizaram apenas um trabalho regenerativo no REFFIS.

O restante dos atletas, que entraram durante a partida ou não atuaram, ficou no gramado com Diego Aguirre. O uruguaio realizou um treino tático, que contou com a presença do lateral-esquerdo Júnior Tavares, que vinha sendo desfalque desde a primeira partida contra o São Caetano, quartas de finais do Paulistão.

No entanto, o São Paulo ainda conta com dois atletas lesionados: Valdívia (estiramento na região posterior da coxa esquerda) e Anderson Martins (dores na região dorsal). Eles também treinaram em campo, mas apenas um trabalho físico com bola, sem a presença dos outros atletas.

Faltando uma semana para a partida seguinte, a comissão técnica decidiu dar folga para os atletas nessa sexta-feira (6). Sendo assim, os treinamentos serão retomados apenas no sábado, em atividade no período da manhã.

O São Paulo volta a campo na próxima quinta-feira (12), quando fará sua estreia na Copa Sul-Americana, contra o Rosário Central, no Gigante de Arroyito, na Argentina. Essa será a primeira viagem internacional do elenco na atual temporada.