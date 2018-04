Marcos Rocha pede cautela e ‘pés no chão’ antes da decisão contra o Corinthians

O lateral direito Marcos Rocha vem se consolidando como um dos grandes destaques da atual temporada do Palmeiras. O jogador que foi contratado em janeiro deste ano, além de ajudar o time apoiando bem no ataque, vem liderando uma estatística importante dentro do clube: o de maior desarmador do time no campeonato paulista.

O atleta concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira (05), na Academia de Futebol, e disse que os jogadores precisam conter a ansiedade e manter os ‘pés no chão’ para o jogo decisivo deste domingo:

"É uma semana em que temos que conter um pouco a ansiedade, a euforia dos nossos torcedores. Estamos tranquilos, com pés no chão, confiando em cada trabalho do Roger, para domingo fazer um grande jogo", frisou o lateral.

Marcos Rocha revelou estar ainda muito feliz pelo seu momento e pela superação do rótulo de jogador que só ataca:

“Estou muito feliz pelo meu momento. Cheguei com desconfiança de alguns torcedores e da imprensa, com o rótulo de jogador que só atacava. Hoje consigo ser um jogador mais completo, que defende bem, chega com qualidade ao ataque. Com o decorrer do tempo vou conseguindo assimilar as críticas construtivas. Era um dos meus objetivos chegar à final do Campeonato Paulista. A gente sabe da dimensão desse jogo e vai trabalhar muito para vencer", ressaltou Marcos Rocha.

Quando perguntado sobre quem seria melhor: ele ou Fagner, o lateral se enalteceu e afirmou que era melhor que o rival:

“Eu sou melhor (risos). Vou me valorizar. Respeito bastante ele. Ele está representando a Seleção e tem a oportunidade de nos representar na Copa do Mundo. Enquanto estiver na Seleção, vou torcer por ele. Mas, por enquanto, torço para o Marcos Rocha”, brincou o jogador.

O maior desarmador do Alviverde no Paulistão opinou sobre a decisão do Palmeiras de abrir os portões do CT para o treino aberto neste sábado (07), na véspera da grande final:

“A torcida vai para nos dar incentivo, como fez aqui na porta. Temos que nos doar bastante, não há clima de festa. Temos que respeitar a equipe do Corinthians, vai ser bom ter esse contato com nosso torcedor", finalizou.

Marcos Rocha que foi poupado no meio de semana contra o Alianza Lima, pela Libertadores, deverá ser presença garantida no time titular do jogo de volta da final do Campeonato Paulista, contra o Corinthians, no próximo domingo (08), no Allianz Parque.