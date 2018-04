Juanfran comemora vitória sobre Sporting: "Estamos muito felizes pelo trabalho da equipe"

Nesta quinta-feira (05), o Atlético de Madrid bateu o Sporting, por 2 a 0, no Wanda Metropolitano, em partida de ida válida pelas quartas de final da UEFA Europa League. Ainda no primeiro tempo, Koke e Griezmann marcaram os gols colchoneros. Após a partida, o lateral-direito Juanfran e o goleiro Jan Oblak falaram com a imprensa na zona mista.

Ao ser perguntado se o Atleti é o grande favorito na Europa League, Juanfran preferiu transferir a responsabilidade.

“Nós não gostamos de sermos tachados como favoritos. Vamos jogo à jogo com o pensamento de ganhar a partida que temos pela frente. Hoje foi um grande resultado para a equipe e, a partir de agora, pensamos no Real Madrid, nosso adversário no domingo. É um dérbi, um jogo muito difícil. Estamos muito contentes pelo grande trabalho da equipe hoje, mas repito que já estamos pensando no Real Madrid".

Já ao ser questionado se o clube tem um elenco curto para enfrentar o restante de temporada, o experiente atleta afirmou: "Nós, que estamos no elenco, damos a vida (dentro de campo) para que não se note e que ninguém sinta a falta dos que se foram do clube. Nós que aqui estamos, e ainda mais os experientes, queremos conseguir algo muito especial para nossa torcida, porque é algo que estamos desejando. Tomara que possamos terminar a temporada com um título, já que algo que jogadores e torcedores do Atlético de Madrid desejam".

Quem também falou, foi o goleiro Jan Oblak, que, como tem sido de praxe, teve grande atuação contra os portugueses. "Foi uma vitória sofrida, mas o 2 a 0 é um bom resultado para a (partida de) volta. As sensações sempre são boas quando deixamos o campo sem sofrer gols. Seria perfeito se pudéssemos fazer isso sempre. Buscamos o terceiro gol e mesmo que não tenha saído, o resultado não é mau. Podemos ficar contentes e ir à Lisboa ganhar a partida."

Em relação à postura dos colchoneros no segundo tempo e sobre o fato de serem considerados favoritos ao título europeu, o esloveno disse que é preciso ter cautela para confirmar as expectativas.

"Estando vencendo por 2 a 0 era importante estar bem na defesa. Os atacantes tiveram mérito nisso, já que pressionaram e desarmaram. Em uma competição europeia como essa, talvez sejamos favoritos, mas isso não te faz ganhar o título. Tem que demonstrar dentro de campo, ir jogo a jogo e vencer todas partidas até o final".

Com a vitória, os espanhóis podem até perder por um gol de diferença no jogo de volta, daqui uma semana, que estarão na semifinal. Antes disso, porém, entram em campo por La Liga: na caça ao líder Barcelona, o Atlético enfrenta o rival Real Madrid no próximo domingo, no Santiago Bernabéu, às 11h15 (horário de Brasília).