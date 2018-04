Gustavo Blanco vê evolução do Atlético-MG, mas prega respeito ao Cruzeiro: "Será um jogo difícil"

Após a vitória por 4 a 0 diante do Ferroviário-CE, pela Copa do Brasil, o Atlético-MG retornou aos trabalhos na tarde desta quinta-feira (5), visando a decisão contra o Cruzeiro, no próximo domingo (8), às 16h, no Mineirão. Em entrevista coletiva, o volante Gustavo Blanco acredita que a vitória sobre o Ferroviário-CE dá confiança para o segundo duelo da final do Campeonato Mineiro.

"Com certeza, nos ajuda muito. Futebol, com vitória você ganha confiança. Estamos vindo de uma série de resultados bons. Além disso, o desempenho do time tem sido satisfatório. Isso nos dá folego, para chegarmos no Mineirão e conquistar o título", afirmou.

Blanco também comentou sobre a evolução do time alvinegro sob o comando do treinador Thiago Larghi. Desde que o comandante assumiu a equipe, os números do Galo em campo vem crescendo: são 10 triunfos, um empate e três derrotas alvinegras em 14 partidas.

"Nós chegamos em um momento muito bom, mas temos alguns pontos para serem melhorados. Estamos em uma crescente interessante e esperamos manter essa sequencia de resultados positivos", disse

O Cruzeiro não vive seu melhor momento no ano, depois da derrota no clássico, a Raposa empatou com o Vasco pela Libertadores. Questionado sobre o desequilíbrio celeste, Blanco alertou sobre a qualidade da equipe adversário e mostrou respeito com a Raposa.

"Semana passada, o Cruzeiro era praticamente o melhor time do Brasil. Hoje, eu já vejo muita gente criticando eles. Eu acho o time do Cruzeiro muito bom, com muita qualidade. Será um jogo muito difícil, como no último domingo. Vamos trabalhar, para termos condições de vencer a equipe deles", concluiu.