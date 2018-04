Técnico do RB Salzburg elogia luta e acredita em time vivo na UEL mesmo após derrota para Lazio

O Red Bull Salzburg foi até a Itália para enfrentar a Lazio no jogo de ida das quartas de final da Uefa Europa League, nesta quinta-feira (5). Mas o time austríaco não saiu feliz: em um jogo pegado e disputado, o time da casa contou com o apoio de sua apaixonada torcida para vencer por 4 a 2, abrindo boa vantagem no duelo. Senad Lulic, Marco Parolo, Felipe Anderson e Ciro Immobile marcaram para os biancocelesti, com Valon Berisha e Takumi Minamino descontando para os bullens.

Após o jogo, o técnico da equipe derrotada falou sobre o resultado. Marco Rose elogiou a intensidade do seu time e destacou o clima quente da partida, mas afirmou que seu time poderia ter se saído melhor. Segundo ele, o Salzburg tomou gols que poderiam ter sido evitados; especialmente os dois últimos, desempatando a partida que estava em 2 a 2. Os gols marcados fora de casa servem de alento, já que são critério de desempate e ajudam na missão do jogo da volta.

“Acho que poderíamos ter feito melhor hoje. Concedemos alguns gols fáceis. Os dois gols fora nos deram algum fôlego. Foi uma partida quente. Meu time teve muita intensidade e lutou bastante. Mas ainda vamos para casa com uma derrota de 4 a 2, e isso não é bom. Estamos muito desapontados, tomamos gols em situações cujas quais debatemos bastante”, disse Rose.

O comandante alemão mostrou confiança na sua equipe, mas alertou que os jogadores têm um “grande peso” para o segundo duelo da série. Por fim, ele destacou que o elenco precisa erguer a cabeça já para a próxima partida da temporada – neste domingo (8), o Red Bull Salzburg visita o LASK pelo Campeonato Austríaco, onde é o líder com oito pontos de vantagem para o vice-líder Sturm Graz a oito rodadas do fim.

“Os jogadores mostraram muita luta. Agora vamos com um grande peso para o jogo de volta. Não deveríamos ter tomado os dois últimos gols, mas pelo menos fizemos dois, então a classificação não está fora de cogitação. É importante agora que possamos nos levantar logo e já pensar sobre domingo”, complementou Marco Rose.

O jogo da volta entre Red Bull Salzburg e Lazio será na próxima quinta-feira (12), na Red Bull Arena, em Salzburg. Por terem feito dois gols fora de casa, os austríacos precisam de uma vitória por 2 a 0 para irem às semifinais da Europa League.