Botafogo perde terceira para Caxias e se despede do NBB

Fim da linha para o Botafogo. A equipe de Jamaal e Arnaldinho perdeu mais uma nos playoffs do NBB e se despediu com derrota de 3 a 0 para o Caxias do Sul. Em partida equilibrada em sua maior parte, o alvinegro foi superado pelos gaúchos, na noite desta quinta-feira (5), por 80 a 64.

Com bom volume ofensivo no primeiro quarto, o Botafogo fechou em 21 a 15 com mais uma bela atuação de seu armador Jamaal Smith, que totalizou 17 pontos na partida. O alvinegro só não contava com a defesa gaúcha tão compacta no período seguinte.

Embalado com um segundo quarto fulminante, o adversário manteve a sua regularidade defensiva, enquanto o alvinegro permitia ataques rápidos de Cauê Borges, Paranhos e Warren. O Botafogo se despede do NBB com sentimento de dever cumprido, já que o grande objetivo era se manter na elite da competição.