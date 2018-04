Flamengo x Emelec: informações e valores de ingressos para confronto da Libertadores

O Flamengo divulgou por meio de suas mídias sociais que a venda dos ingressos para a partida contra o Emelec, válida pela quinta rodada do Grupo 4 da Libertadores da América, começarão a ser vendidos na sexta-feira (6). A partida será disputada no dia 16 de maio, às 21h45, no Maracanã.

A venda antecipada vale somente para os sócios-torcedores, que poderão adquirir seus tickets a partir do valor de R$ 50. A partida marcará a volta dos torcedores rubro-negros após a punição sofrida pela Conmebol, diante das confusões no entorno do Maracanã na final da Sul-Americana no ano passado.

Horário de abertura das vendas

06/04, 10hs: +Paixao

07/04, 10hs: Paixao

08/04, 10hs: +Amor

09/04, 10hs: Amor

11/04, 10hs: +Raca

13/04, 10hs: Raça

16/04, 10hs: Tradição

02/05, 10hs: Nacao Jr e Publico Geral online

14/05, 10hs: PDVs (Vendas e trocas de voucher)

*Obs..: Pontos físicos de venda e troca abrem na segunda-feira dia 14/05 às 10h;

Encerramento das online 16/05 às 14h;

Atenção: após a compra, não será possível alterar o meio de acesso ao estádio.

Verifique antes da compra a situação do seu cartão-ingresso e se ele está ativo.

Valores

Norte

Sócio-torcedor dos planos Raça e superiores: R$50,00

Sócio-torcedor dos planos Tradição: R$90,00

Sócio-torcedor Nação Jr e público geral: R$180,00 (R$90,00 meia)

Sul

Sócio-torcedor dos planos Raça e superiores: R$60,00

Sócio-torcedor dos planos Tradição: R$100,00

Sócio-torcedor Nação Jr e público geral: R$200,00 (R$100,00 meia)

Leste Superior

Sócio-torcedor dos planos Raça e superiores: R$70,00

Sócio-torcedor dos planos Tradição: R$120,00

Sócio-torcedor Nação Jr e público geral: R$240,00 (R$120,00 meia)

Leste Inferior

Sócio-torcedor dos planos Raça e superiores: R$90,00

Sócio-torcedor dos planos Tradição: R$150,00

Sócio-torcedor Nação Jr e público geral: R$300,00 (R$150,00 meia)

Oeste Inferior

Sócio-torcedor dos planos Raça e superiores: R$80,00

Sócio-torcedor dos planos Tradição: R$135,00

Sócio-torcedor Nação Jr e público geral: R$270,00 (R$135,00 meia)

Maracanã Mais

Sócio-torcedor dos planos Raça e superiores: R$200,00

Sócio-torcedor dos planos Tradição: R$300,00

Sócio-torcedor Nação Jr e público geral: R$550,00 (R$300,00 meia)

Pontos de venda físicos e retirada de ingressos:

1) Gávea:

(Sócios do clube)

Avenida Borges de Medeiros, 997 - Lagoa - Rio de Janeiro – RJ

Dias 14/05/2018 a 16/05/2018 - Horário de 10:00 às 17:00

(Público geral)

Praça Nossa Senhora auxiliadora, s/nº - Lagoa - Rio de Janeiro – RJ

Dias 14/05/2018 a 16/05/2018 - Horário de 10:00 às 17:00



2) Lojas oficiais do Flamengo



a) Espaço Rubro-Negro (Centro)

Rua da Quitanda, nº 87, Rio de Janeiro - RJ

Dias: 14/05/2018 a 16/05/2018 - Horário de 10:00 às 17:00



b) Espaço Rubro-Negro (Downtown)

Avenida das Americas nº 500, loja 114 - Barra, Rio de Janeiro, RJ.

Dias: 14/05/2018 a 16/05/2018 - Horário de 10:00 às 17:00



c) Espaço Rubro-Negro (Méier)

Rua Dias da Cruz, nº203, Loja B - Méier, Rio de Janeiro - RJ

Dias:14/05/2018 a 16/05/2018 - Horário de 10:00 às 17:00

d) Espaço Rubro-Negro (Shopping Nova América)

Av. Pastor Martin Luther King Jr., nº126, 1ºpiso = Del Castilho, Rio de Janeiro - RJ

Dias: 14/05/2018 a 16/05/2018 - Horário de 10:00 às 17:00



e) Espaço Rubro-Negro (Shopping Plaza Niterói)

Rua Quinze de Novembro, nº8, 1º piso – Centro - Niterói - RJ

Dias: 14/05/2018 a 16/05/2018 - Horário de 10:00 às 17:00

Documentos necessários para a retirada de ingressos:

- Documento de identidade original com foto

- Cartão de crédito original usado na compra

- Voucher de compra impresso

Caso a retirada seja feita por terceiros:

- Documento de identidade original com foto

- Cartão de crédito original usado na compra

- Voucher de compra impresso

- Cópia do documento de identidade do comprador

- Autorização de retirada feita de próprio punho pelo comprador com assinatura

*Obs.: ingressos de meia-entrada NÃO podem ser retirados por terceiros, à exceção dos responsáveis legais diretos pelo comprador.

Gratuidades:

- Apenas nos setores Norte e Sul

- Têm direito à gratuidade crianças menores de 12 anos, adultos com idade igual ou superior a 65 anos e pessoas com deficiência e seu acompanhante.