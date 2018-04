Simeone exalta atuação do Atlético e afirma: “Foi um dos melhores jogos na temporada”

Com uma grande partida coletiva do Atlético de Madrid, a equipe do técnico Diego Simeone teve uma ótima atuação para superar o Sporting por 2 a 0 no Wanda Metropolitano. Com a boa vitória na partida de ida, o Atleti agora tem a vantagem de perder por até um gol de diferença em Lisboa. Após a partida o comandante exaltou a atuação da sua equipe e também destacou Griezmann, Diego Costa e Koke pela boa partida.

Sobre o jogo, Simeone falou sobre o gol marcado no início do jogo e pela postura da equipe de dominar a partida com seu estilo de jogo. “O gol de início foi gerado por uma boa disposição de buscar a partida, fechamos a saída deles e pressionamos na frente. Insistimos em criar dificuldades e controlar o jogo, nós encaixamos no jogo e o nível coletivo da equipe foi um dos melhores da temporada”, analisou o treinador.

O técnico argentino também falou sobre a forma semelhante das duas equipes jogarem e destacou Griezmann e Koke, que foram fundamentais na vitória do Atleti. “Acredito que a partida esteve bastante clara, o maior perigo ocorria quando eles perdiam a bola. Somos equipes parecidas no trabalho coletivo e em aproveitar nossos jogadores velozes. Nós tivemos nossos destaques e o talento de Griezmann e Koke nos ajudaram muito no jogo”, destacou o técnico.

Perguntado sobre a boa vantagem que leva para Lisboa, o treinador negou o favoritismo e deixou claro o perigo que são as partidas de mata-mata. “Sempre digo que as eliminatórias são perigosas, são partidas que nunca te deixam tranquilo. O 2 a 0 é importante sempre e quando jogarmos em Lisboa será da mesma maneira que jogamos hoje. Não subestimo ninguém e não imagino algo que já esteja nas mãos”, salientou Simeone.

Outro jogador que ganhou bastante destaque na partida foi Diego Costa que, para o treinador do Atleti, fez a melhor partida desde a sua volta à equipe colchonera. “Desde que ele voltou, esta foi a sua melhor partida na equipe. Diego é um animal, pressionou, participou dos gols, manteve a regularidade e também jogou pelas diagonais. Foi a melhor partida desde a sua volta”, exaltou o comandante.

Com a postura do Atleti de marcação alta e forte pressão, Diego respondeu sobre o desgaste dos jogadores e se estarão 100% preparados para enfrentarem o Real Madrid no próximo domingo. “Ficou claro que a equipe sofreu no final com o desgaste na partida. É algo normal pela forma que jogamos. Não teremos problemas para a partida de domingo (contra o Real Madrid), vamos estar bem como sempre”, frisou o técnico.

Por último, Simeone negou já pensar no Sporting e ressaltou a importância do derby contra o Real, buscando se manter na cola do Barcelona. “Nós vivemos dia após dia. Dependemos da partida contra o Real Madrid para nos garantir na segunda colocação do espanhol e continuar perto do Barcelona. Depois do Real Madrid enfrentamos o Sporting de novo pela Europa League. As palavras valem pouco no futebol, o que importa são os feitos”, concluiu ‘El Cholo’.

A próxima partida do Atlético de Madrid agora será no domingo (8), às 11h15, no grande derby da capital contra o Real Madrid, no Santiago Bernabéu. A partida será válida pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol, onde as duas equipes brigam pela segunda e terceira colocação do campeonato, tentando se manterem vivos na cola do líder Barcelona.