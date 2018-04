Wenger comemora boa vantagem e elogia Özil: "Isso é o que a torcida espera dele"

Google Plus

A Uefa Europa League virou a grande prioridade do Arsenal na temporada. Após a perda das duas copas nacionais e a vaga para a Uefa Champions League via Premier League se encontrar muito distante, a competição européia pode salvar o emprego de Arsène Wenger ao término da temporada.

A vitória de 4 a 1 sobre o CSKA Moscou no Emirates Stadium encaminhou bastante a classificação dos Gunners para a próxima fase e deixou Arsene Wenger bastante satisfeito com a atuação da sua equipe, que irá viajar para a Rússia na semana que vem para tentar confirmar a sua classificação.

O treinador francês do Arsenal fez questão de elogiar a atuação do volante Aaron Ramsey, autor de dois gols no confronto, sendo um deles um golaço de muita categoria, afirmando que o volante deu a volta por cima e superou vários problemas.

"Ele deu a volta por cima e conseguiu superar todos os seus problemas. Alguns jogos atrás ele não conseguiu ajudar a gente a construir os resultados, mas agora ele está demonstrando ser um finalizador nato", afirmou o francês sobre o galês.

Outro jogador bastante elogiado por Arsene Wenger foi o meia alemão Mesut Ozil, que renovou recentemente o seu contrato com o Arsenal. Wenger afirma que o futebol demonstrado por Ozil é aquele que a torcida do Arsenal está acostumada a acompanhar e que quer continuar acompanhando.

"Ele ficou muito satisfeito com a atuação dele e eu espero que a torcida também se sinta assim. Ele é um grande jogador de futebol e atuações como essa é o que a torcida quer acompanhar e espera sempre dele", afirmou Wenger.

Agora o Arsenal momentaneamente volta as suas atenções para a Premier League. Apesar de possuir poucas chances de conseguir uma vaga na Champions League através da Premier League, o Arsenal irá receber o desesperado Southampton no Emirates Stadium para manter o embalo da equipe.