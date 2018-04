Com Robert entre os titulares, Junior Rocha promove novidades no Santa Cruz

O técnico Junior Rocha resolveu fazer mudanças no time titular do Santa Cruz, no treino tático desta quinta-feira (5) no Arruda. Com a tão aguardada reintegração do Meia Carlinhos Paraíba ao clube do povo, com a ajuda do Projeto Camisa 12, Rocha vai ter muitas opções de mudança na equipe durante a temporada que se segue.

A equipe titular que treinou na tarde desta quinta-feira, veio montada com novidades. O volante Leandro Salino e o recém contratado atacante Robert ganharam vaga no time.

Robert entrou no lugar de Héricles que está fazendo fortalecimento físico há dois dias e não participou da movimentação no gramado. Com boa movimentação durante o treino, o atacante deve ter deixado uma primeira impressão positiva para o comandante. No lugar de Ilaílson no meio campo, o volante Salino fez a função durante todo o treino.

A equipe coral iniciou com o time titular escalado com Tiago Machowski no Gol, Vitor e Henrique Ávila nas Laterais, Danny Morais e Augusto Silva na Zaga, Leandro Salino, Luiz Otávio e Geovani no Meio campo e Fabinho Alves, Robinho e Robert no ataque. Nos minutos finais do treino, o técnico Junior sacou Augusto no lugar de Robert no setor ofensivo.

O comandante coral deu o esboço de como deve começar o Brasileiro Série C, onde o primeiro jogo será dia 14, no sábado, diante do Náutico.

Já o dono da camisa 12 do tricolor, após coletiva de apresentação, subiu ao gramado e fez seu primeiro treino após o retorno ao Santa Cruz. Carlinhos Paraíba fez apenas um trabalho físico na academia e deu algumas voltas ao redor do campo, para se familiarizar novamente com o Arruda.

A equipe do Santa Cruz, volta aos treinos na próxima sexta-feira (6), em dois períodos, no Arruda.