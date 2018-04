Análise: Santos segura Estudiantes em noite magnífica de Vanderlei

Google Plus

O Santos bateu o Estudiantes na noite desta quinta-feira (5), na Argentina, por 1 a 0, com gol de Arthur Gomes e alguns milagres do goleiro Vanderlei, peça chave na conquista dos três pontos e da liderança santista.

A equipe da Vila se limitou na primeira etapa. Os comandados de Jair Ventura esperaram o Estudiantes para aproveitar os contra-ataques. No início, não deu muito certo, já que esbarrava na marcação alta da equipe argentina e era obrigada a dar os chutões.

Em uma bola a equipe paulista conseguiu encaixar um contra-ataque fulminante, e o único do jogo. Eduardo Sasha tabelou com Arthur Gomes, arranjou um drible desconsertante no zagueiro e deu um leve toque para tirar o goleiro. Como todo atacante presente tem sorte, o camisa 23 teve. A bola bateu na trave e voltou nos pés dele, que concluiu em gol.

Na segunda etapa foi ataque contra defesa, e aí apareceu a estrela do goleiro Vanderlei. O técnico da equipe argentina colocou atacantes e os Pincharratas foram para cima, o que obrigou o goleiro do Santos a brilhar.

Em chute de Pavone, de Desabato, Melano, Schunke, tudo parou nas mãos do goleiro da Vila. Prova viva da atuação de gala do camisa 1, foi o prêmio de melhor em campo dado pela Conmebol após o jogo.