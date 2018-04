Hasenhüttl destaca vantagem do Leipzig sobre Marseille: "Posição boa para segundo jogo"

O RB Leipzig garantiu a vantagem nas quartas de final pela Europa League diante do Olympique de Marseille, jogando em casa, na Red Bull Arena. Após muita insistência, Timo Werner abriu o placar para os alemães, garantindo uma pequena superioridade entre o duelo.

O time francês teve várias chances de abrir o placar. No primeiro tempo, Mitroglou, OCampos e Sarr tiveram grandes oportunidades, mas nenhuma atravessou as redes de seu adversário. Foi durante os acréscimos que Timo Werner, com um chute rasteiro no canto direito do gol adversário, abriu o placar favorável ao time da casa. No segundo tempo, o jogo ficou mais equilibrado em questão de tentativas e finalizações. Ambos os times tiveram chances, mas nenhum conseguiu finalizar como deveriam.

Ao término da partida, os jogadores falaram sobre esse duelo. Para eles, a partida foi equilibrada e muito boa taticamente. “Foi um jogo de muita intensidade, com muitas mudanças. Nós nos defendemos bem por um longo período e agora nós queremos ver nossa estreita vantagem no segundo jogo” afirmou o meia Diego Demme.

O técnico dos Touros, Ralph Hasenhüttl gostou do desempenho de seus comandados e da vantagem adquirida, mas, segundo seu ponto de vista, muita coisa ainda vai acontecer no segundo e decisivo confronto.“Nós nos colocamos em uma posição boa para o segundo jogo, e mantemos uma primeira chance na competição”, explicou.

O meia Forsberg, grande craque do time alemão, também falou. “Foi um jogo muito apertado, mas nós manuseamos para ganhar. Marseille caiu fortemente, mas nós ainda gerenciamos para conseguir aquele gol” disse o jogador.

O próximo jogo das quartas entre RB Leipzig e Olympique de Marseille será na próxima quinta-feira (12), às 16h05, no Vélodrome.

É valido lembrar também que neste final de semana, o Leipzig enfrenta na segunda-feira (9) o Bayer Leverkusen, pela 29ª rodada da Bundesliga, novamente em casa.