Recuperado de lesão, Edilson é novidade no Cruzeiro para o clássico contra Atlético-MG

Não existe melhor momento para um retorno importante no Cruzeiro. Após dois jogos em que o time jogou abaixo do esperado, o lateral-direito Edilson vira opção para o segundo jogo da final do Estadual. Contratado pelo clube celeste como reforço para a temporada 2018, o jogador foi afastado por uma lesão no joelho direito.

O jogador já está recuperado, mas por precaução do departamento médico do clube, não retornou no jogo de ida da final do Mineiro, quando o clube celeste foi derrotado pelo Atlético-MG por 3 a 1. Já na segunda partida da final, Edilson deverá atuar.

O lateral-direito deve ser uma das novidades na escalação da equipe no domingo (8), entrando na vaga de Lucas Romero. O argentino virou dúvida para a grande final do Campeonato Mineiro, após deixar os gramados com dores. A boa notícia é que o argentino não teve lesão constatada na parte posterior da coxa esquerda após a realização de exames de imagem.

Polêmico em clássicos

Cascudo e polêmico são palavras que podem definir Edilson em jogos grandes como os clássicos regionais. O Grenal 410 foi marcado por um áudio vazado de Argel Fucks, dizendo que iria “passar o trator” no Tricolor Gaúcho. Ao final da partida com vitória gremista, o lateral provocou a torcida adversária.

Edilson teve vários capítulos polêmicos em clássicos com a camisa do Grêmio (Foto: Lucas Uebel/ GFBPA)

”Claro que todas as coisas que falam de um lado serve de motivação de outro. Mas também digo que são coisas saudáveis. coisas que tem que acontecer no futebol. Acho que o futebol ta meio chato, a gente não brinca mais, mas eles também tem que segurar a bronca do outro lado, porém o trator acabou pifando. Não é desrespeitando o torcedor colorado, mas sim pra fazer a festa com o nosso torcedor”, disse Edilson na época.

Já no Grenal 411, do segundo turno do Brasileirão de 2016, Edilson se envolveu em uma briga em campo com Rodrigo Dourado. Ná época, Edilson pegou cinco jogos de gancho no campeonato.