Após vitória heroica, Jair Ventura rasga elogios aos jogadores do Santos: "Fomos copeiros"

Na noite desta quinta-feira (5) o Santos enfrentou o Estudiantes na Argentina e garantiu uma vitória importantíssima de 1 a 0. O Peixe procurou se defender muito e deu certo, conseguiu um ótimo resultado fora de casa e é líder do grupo com seis pontos. Vanderlei foi um dos responsáveis por segurar a defesa e fez uma noite brilhante.

Diante da vitória importante, Jair Ventura concedeu uma coletiva de imprensa após a partida e fez uma análise, agradecendo dedicação e entrega dos jogadores.

"Jogo muito difícil. Joguei aqui ano passado. Foi bem complicado e acho que o Santos foi "copeiro" hoje, foi competitivo, lutou, soube jogar. O gramado não estava tão regular, mas competiu e conseguimos uma bela vitória. Assumimos a liderança do nosso grupo, mas hoje, a nossa lição, é que fomos copeiros. Nada impede que o Santos seja um time jovem, mas que jogue competindo.”, disse.

Além disso o técnico acrescentou: “Tivemos dificuldades em fazer nosso jogo apoiado na saída de bola. Analisamos. O Otero e o Melano marcam muito forte esta saída. Foi uma estratégia dentro da partida. Não jogamos em uma nota só, tentamos adaptar. Quando tem que propor, nós jogamos como vencemos o Palmeiras. Esta versatilidade é importante. Agradecer os jogadores pela entrega, saíram exaustos do jogo.”

Questionado sobre o jogo da volta, lembrou do fator casa que influencia muito no desenvolvimento e maneira de jogar do time. Lembrando que o segundo jogo é no próximo dia 24.

"Cada jogo é uma história. Nós jogamos a favor da nossa torcida, estádio, sabendo do gramado. Nós vamos jogar nosso jogo, mas mostramos que podemos jogar de outra maneira. Espero que a gente consiga mais uma grande vitória e ficar na liderança do grupo.”, bradou.

Jair relembra que é a segunda vitória consecutiva fora de casa e espera que o time continue nesse ritmo de engajamento. A cobrança é alta pra cima do Santos por parte dos torcedores, e o técnico do alvinegro acredita que as vitórias está dando credibilidade com a torcida.

"É a nossa segunda vitória consecutiva, as duas jogando fora. É importante. Estamos sendo cobrados pelos resultado, mas agora com essas duas vitórias, aumentamos nosso percentual. Hoje foi um jogo de luta, contato. A equipe está de parabéns, que a gente a possa continuar com essa sequência de vitórias", afirmou o técnico.