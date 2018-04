Saint-Étienne x Paris Saint-Germain AO VIVO online pela Ligue 1 (1-0)

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela 32ª rodada da Ligue 1 2017-18, disputada no Stade Geoffroy Guichard nesta sexta-feira (6).

30' AREOLAAAAAAAAAAAAAAAA DEFENDE! Cabella bateu muito mal, praticamente recuou para o goleiro do PSG, que fez a defesa.

29' CARTÕES AMARELOS! Kurzawa e Kimpembe, defensores do PSG. Enquanto o lateral-esquerdo recebeu cartão por reclamar com a arbitragem, o zagueiro foi advertido por cometer a penalidade máxima e interromper grande chance do Saint-Étienne voltar a marcar.

28' PÊNALTI PARA O SAINT-ÉTIENNE!

Hamouma avança e foi derrubado por Kimpembe. Grande oportunidade aos donos da casa de ampliarem a vantagem.

27' Bela jogada de Meunier, ao se livrar bem de dois marcadores na direita, mas Perrin afasta qualquer perigo.

25' Finalizações - ASSE 5-0 PSG

25' Bamba fez belo drible e foi derrubado por Lassana Diarra.

23' Monnet-Paquet finaliza cruzamento na área com cabeceio. Areola defende.

20' Boa jogada trabalhada pela direita. Debuchy ajeitou e Hamouma chutou rasteiro, com perigo. Areola defendeu em dois tempos.

18' A fase de Cabella é excelente. São cinco gols e três assistências nos últimos nove jogos que disputou na Ligue 1.

16' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SAINT-ÉTIENNE!

Debuchy cruza na área, Bamba e Meunier dividem na pequena área e Cabella finaliza para abrir o placar. OLHA OS VERDES, OLHA O ASSE!

16' Mbappé acionado em longo lançamento feito por Di María, mas Ruffier defende.

13' Cabella cobra falta na área, Hamouma fica com a sobra, mas isola.

11' Gabriel Silva cruza na área, Rabiot se antecipa, corta e sofre falta de Monnet-Paquet

9' Muito equilíbrio e troca de passes. Saint-Étienne usa muito o lado esquerdo para chegar ao ataque.

6' Bamba recebe lançamento de M'Vila, mas não consegue dominar e a bola escapa pela linha de fundo.

5' Perrin finaliza de canhota no meio da área, mas erra o alvo.

2' Mbappé fez bela jogada individual pela esquerda e cruzou na área. Subotic desviou. Escanteio.

COMEÇA O JOGO!

As equipes entram em campo nesse momento. Atmosfera incrível no Stade Geoffroy-Guichard. A bola vai rolar em instantes.

Enquanto o PSG busca o sétimo título francês, o ASSE é o maior campeão do país, com dez conquistas, mas não chega ao topo da Ligue 1 desde 1981.

Lembrando que o Paris Saint-Germain só pode ser campeão neste fim de semana se vencer e o Monaco tropeçar diante do Nantes. Na próxima rodada, os dois melhores colocados se encontram e o jogo pode ganhar ares ainda mais decisivos.

PARIS SAINT-GERMAIN - Areola; Kimpembe, Marquinhos, Meunier e Kurzawa; Lo Celso, Lassana Diarra e Rabiot; Di María, Pastore e Mbappé. Técnico: Unai Emery.

SAINT-ÉTIENNE - Ruffier; Debuchy, Perrin, Subotic e Gabriel Silva; Selnaes, M'Vila e Cabella; Bamba, Hamouna e Monnet-Paquet. Técnico: Jean-Louis Gasset. Técnico: Jean-Louis Gasset.

As escalações das duas equipes já foram divulgadas nas redes sociais dos clubes.

Na história do clássico, o PSG tem larga vantagem. São 13 vitórias do ASSE, 43 do PSG e 25 empates.

A arbitragem do confronto será comandada por Nicolas Rainville, enquanto Laurent Stien e Alexandre Viala serão os assistentes. Mehdi Mokhtari será o quarto árbitro.

No primeiro duelo da temporada entre as equipes, disputado na quarta rodada, o PSG levou a melhor e venceu por 3 a 0. Cavani (duas vezes) e Thiago Motta marcaram os gols do jogo. Relembre.

"O Saint-Étienne progrediu bastante e contratou vários jogadores importantes durante a janela de transferências. Isso permitiu que o time aumentasse seu nível de desempenho e conseguisse melhores resultados. Será um bom jogo entre duas equipes que estão em um bom momento. Devemos estar bem preparados, concentrados durante os 90 minutos. Queremos vencer, continuar nosso trabalho. Continuaremos com a ideia de ganhar para demonstrar a nossa força. Queremos continuar assim para sermos campeões e conquistar o maior número de pontos possível", declarou.

Após explicar a situação dos jogadores lesionados, o bastante criticado comandante da equipe parisiense destacou o progresso do Saint-Étienne na competição e afirmou que seus comandados estão prontos para o título e para a busca do máximo possível de pontos.

O técnico Unai Emery tem desfalques. Além de Neymar, que ainda está em recuperação após procedimento cirúrgico no pé direito, o lateral-direito Daniel Alves e os meias Verratti e Draxler estão fora por estarem no departamento médico. Suspenso, Thiago Motta também não joga. A dúvida fica por conta de Lassana Diarra. A expectativa é que o jogador não entre em campo, mas pode surgir como novidade e aparecer na formação inicial.

Na tabela de classificação, os números são abissais. O time soma 83 pontos, venceu 27 jogos, empatou dois e perdeu outros dois. Com o absurdo saldo de gols em 74 e as outras estatísticas expostas, é evidente que o PSG domina na França. Porém, o título ganha ares de obrigação por causa da nova falha no projeto Europa ao ser eliminado nas oitavas de final da Uefa Champions League.

Por outro lado, a situação do Paris Saint-Germain em território nacional é completamente confortável. O time está disparado na liderança da Ligue 1 e mais um título da competição é questão de tempo a ser conquistado. A depender dos resultados, já pode ser garantido nesta rodada. Para isso, o time precisa vencer o Saint-Étienne e torcer para que o Monaco tropece diante do Nantes no sábado (7).

"Vamos fazer o máximo para atingirmos a mais alta posição. Foi uma dura temporada emocionalmente. Os jogadores estão conscientes de que podem realizar coisas extraordinárias. Teremos que lutar muito contra uma equipe que tem o dom de usar seu próprio estilo de jogo. Temos que ser agressivos em todas as equipes do jogo. A atmosfera será marcante. Temos que usar essa força para garantir que terminemos com um bom resultado. Será necessário jogar como em um jogo eliminatório", afirmou Gasset.

A boa notícia para o técnico Jean-Louis Gasset conta com o retorno do defensor Théophile-Catherine. Em entrevista coletiva, o comandante dos Verdes destacou o empenho dos jogadores na reta final da temporada e a expectativa para o jogo contra o PSG.

As três vagas concedidas pela Uefa aos clubes franceses são dadas ao quarto colocado da Ligue 1 e aos campeões da Copa da França e da Copa da Liga Francesa. Como o Paris Saint-Germain já venceu a Copa da Liga, abre-se a vaga para o quinto colocado da competição nacional.

A distância do ASSE para o quinto colocado - Rennes - é de quatro pontos. O jogo de hoje é considerado como fundamental para as pretensões da equipe. O time acumula nove jogos sem perder e pode manter a boa sequência de resultados neste fim de semana, além de continuar a reação.

Apesar do desempenho oscilante, o Saint-Étienne pode disputar competições europeias na próxima temporada, e esse é o objetivo a ser conquistado na reta final da Ligue 1. A equipe ocupa a nona posição, com 42 pontos. São 11 vitórias, 11 derrotas e nove empates até o momento.

SEXTOU! Acompanhe conosco a abertura de um mais um fim de semana recheado de futebol. Dessa vez, a Ligue 1 abre a 31ª rodada com um clássico entre Saint-Étienne x Paris Saint-Germain, e todos os detalhes você pode ver aqui. Fique conosco!