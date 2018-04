Atacante Ademir é o décimo terceiro reforço do América-MG para temporada

O América-MG anunciou na tarde desta quinta-feira (11) o seu 13º reforço para a temporada. Trata-se do jovem atacante Ademir da Silva Santos Júnior, destaque da equipe do Patrocinense na disputa do Campeonato Mineiro de 2018. O jogador de 23 anos, chega para ajudar a equipe americana nas disputas da série A do Brasileirão e da Copa do Brasil.

O jovem atacante que se caracteriza por sua velocidade e categoria com a perna esquerda, atuava pela equipe de Patrocínio desde 2016 e ajudou o time a conquistar dois acessos. Além disso, Ademir ajudou o Patrocinense na surpreendente campanha na elite do Mineiro em 2018, onde o time chegou até as quartas de final da competição com a ajuda do artilheiro, que marcou quatro gols em 11 partidas.

O jogador chega ao Coelho sem custos, tendo em vista que encerrou seu vínculo com o Patrocinense na última terça-feira (03). Ademir já foi aprovado nos exames médicos e treina normalmente com o restante do grupo. A apresentação do jogador de forma oficial deve ocorrer no começo da próxima semana, ainda sem data definida. O diretor de futebol do Coelho, Ricardo Drubscky, elogiou o jovem atacante, mas pediu calma ao torcedor.

"O Ademir é um jogador que se destacou no Patrocinense e pode render bem em um Clube grande como o América. Estamos trazendo com a expectativa de que isso se confirme, mas peço tranquilidade ao torcedor para que ele possa se adaptar com tranquilidade no América. Temos boas expectativas quanto ao Ademir", disse o mandatário alviverde.

Experiência internacional no Benfica e trajetória até chegar ao América-MG

Ademir da Silva Santos Junior nasceu em São Paulo-SP e logo nas categorias de base acumulou uma experiência internacional invejável: atuar em um clube europeu. Ademir defendeu o Benfica (POR) por três temporada. Após essa passagem, retornou ao Brasil e em 2012 começou sua trajetória no CRB (AL), mas sem destaque. O atleta ainda rodou por outras equipes brasileiras como Taubaté (SP), Inter de Limeira (SP) e Uberlândia (MG).

Em 2016, Ademir encontrou um clube onde conseguiu mostrar seu potencial: O Patrocinense. Com o time, o jogador disputou a 2ª divisão mineira e conquistou o acesso. Na temporada seguinte, continuou fazendo história pelo clube mineiro, e conseguiu o acesso para a elite do Estadual após ser Campeão Mineiro do Módulo ll.

Por fim, em 2018 veio maior destaque para o veloz atacante. Com boas atuações, brilhou em vários jogos com gols, assistências e dribles, levando a equipe do interior ao mata-mata e garantindo vaga na série D de 2019. Em toda sua passagem na equipe de Patrocínio, de 2016 a 2018, Ademir fez 38 jogos e anotou 9 tentos.