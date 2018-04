Derrota para Lazio decreta fim de invencibilidade histórica do RB Salzburg em competições da Uefa

O Red Bull Salzburg perdeu a invencibilidade de 19 partidas em competições europeias após ser derrotado pela Lazio, na partida de ida pela Europa League nas quartas de final, por 4 a 2, no Estádio Olímpico, em Roma.

+ Felipe Anderson marca, Lazio bate RB Salzburg e leva boa vantagem para jogo de volta

Foram 19 jogos seguidos sem perder desde outubro de 2016 - 1 a 0 para o Nice, pela Liga Europa -, sendo a quarta maior sequência da história. A primeira fica com o Ajax, com 21 partidas sem derrota, de 1994 até 1996, seguida da Juventus com 20, de 1969 a 1972, PSG em terceiro com 20 de 2001 até 2002 e em seguida, o Salzburg.

Nos jogos anteriores o time austríaco deixou para trás times como Borussia Dortmund, Olympique de Marseille, Real Sociedad, Schalke 04 e Nice.

+ Técnico do RB Salzburg elogia luta e acredita em time vivo na UEL mesmo após derrota para Lazio

No primeiro tempo, o jogo foi muito disputado. Muitas chances e gols, o Salzburg saiu na frente no placar diversas vezes, mas não conseguiu manter a vantagem por muito tempo. A superioridade da Lazio foi clara durante todo o primeiro e segundo tempo, com o lado ofensivo trabalhando muito bem.

O Salzburg tentará reverter o placar contra os italianos na próxima quinta-feira (12), as 16h05 na Red Bull Arena, na Áustria. Uma vitória por 2 a 0 ou 3 a 1, garante os bullens nas semifinais da UEL.