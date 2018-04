Sob comando de Maurício Barbieri, Flamengo encerra preparação para amistoso com Atlético-GO

O Flamengo treinou pela manhã desta sexta-feira (6) visando o amistoso contra o Atlético-GO, que será realizado em homenagem aos 81 anos do clube goiano. A partida acontecerá no sábado às 16h, no Estádio Olímpico, em Goiânia e será o primeiro teste para o Rubro-Negro carioca após a saída de Carpegiani.

Ainda sem um nome definido, o Flamengo conta com Maurício Barbieri, único remanescente da comissão técnica permanente que o clube possuía. E é Barbieri quem comandará a equipe rubro-negra diante do Atlético-GO durante o amistoso no sábado.

No treino desta sexta, após uma longa conversa no início do treino tático, o técnico-interino testou a seguinte escalação: César; Rodinei, Juan, Rever e Renê; Cuellar, Éverton Ribeiro, Diego, Paquetá e Éverton; Henrique Dourado. No decorrer do coletivo, Júlio César substituiu César no gol.

Entre os "desfalques", Rômulo fez trabalho físico à parte e após o treino tático, enquanto Paquetá treinava faltas, Diego e Cuéllar participavam de um trabalho físico complementar.