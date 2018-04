Com novidades, Dado deixa time titular do Paysandu em aberto para final contra Remo

A manhã desta sexta-feira (6) foi marcada pelo penúltimo treinamento do Paysandu antes da finalíssima do Campeonato Paraense 2018. Os bicolores estão em desvantagem para o arquirrival Remo, que venceu a ida por 2 a 1, além de não terem conseguido vencê-los este ano. O confronto, no entanto, deve marcar novidades na equipe titular.

O treinador Dado Cavalcanti já tem à disposição o zagueiro Diego Ivo, volante Nando Carandina e meia Pedro Carmona, com a possibilidade de todos serem acionados entre os titulares. Na zaga, Edimar disputa a vaga com Diego, enquanto Perema segue mantido entre os 11 do time paraense.

No meio-campo, contudo, Carandina é cotado para formar a cabeça de área ao lado do jovem Willyam. A indefinição de Dado é na armação, já que Danilo Pires vinha atuando mais recuado, Walter fazendo o setor e Fábio Matos, por outro lado, era opção por conta de atuação abaixo do esperado.

Recuperado de lesão no joelho, Carmona poderá ser surpresa como titular (Foto: Fernando Torres/Paysandu)

Como Cassiano, artilheiro na temporada, foi substituído com problema muscular, Walter é esperado para atuar na referência do ataque, com Mike e Moisés caindo pelas pontas. Isso abre uma oportunidade para Carmona, concorrente de Danilo na parte alta do triângulo no setor de meio.

Apesar das indefinições, há duas ausências já certas para o técnico do Papão. Os volantes Cáceres e Renato Augusto, lesionados, realizam um tratamento mais intensivo, mas estão praticamente vetados e não vão enfrentar o Leão. Ambos, bem como Cassiano, não treinaram durante a semana e focaram apenas em tratar as respectivas contusões.

Se não tiver nenhuma nova baixa para a partida, o comandante deverá escalar o PSC com: Marcão; Matheus Silva, Edimar (Diego Ivo), Perema e Matheus Müller; Willyam e Nando Carandina; Danilo Pires (Pedro Carmona); Moisés, Walter e Mike.