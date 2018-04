Em entrevista, Paquetá exalta trabalho de Barbieri: "Procura passar bastante os detalhes"

Após o treino desta sexta-feira (6), o jovem Lucas Paquetá concedeu entrevista coletiva no Ninho do Urubu. O meia que vem se destacando no time titular opinou sobre todas as questões dos bastidores do clube - comentando inclusive a escolha por Carlos Noval.

"Estou feliz pelo Noval. Tem todo um trabalho na base que gerou títulos para o Flamengo, e agora tenho certeza que vai fazer um bom trabalho no profissional", declarou Paquetá.

Sem técnico desde a demissão de Carpegiani, após a derrota para o Botafogo, o Flamengo decidiu efetivar temporariamente Maurício Barbieri. Sobre o técnico-interino, Paquetá o elogiou e frisou a forma como o treinador de 36 anos comanda o trabalho.

"É um excelente treinador, procura passar bastante os detalhes, explica bem a forma de jogar. Com certeza isso vai nos ajudar. Está buscando acertar algumas coisas, e estamos focando neste amistoso para dar uma resposta a ele, que está nos ajudando muito", revelou o meia.

Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Durante a entrevista, Paquetá lamentou a eliminação diante do Botafogo na semifinal do Campeonato Carioca. O meia ainda destacou a importância dos jogadores mais experientes nesse momento conturbado que o time vive, tanto dentro quanto fora de campo.

"A eliminação foi triste para nós, algo que já foi resolvido com todos. Vamos trabalhar nesse jogo de sábado com o que o Barbieri vem pedindo para darmos uma resposta. É mais uma chance para vestir a camisa do Flamengo e jogar bem [...] O Juan, Diego, Diego Alves procuram passar bastante coisas pra gente. Temos que saber onde erramos e procurar melhorar. Conversar demais também não ajuda muito" disse.

No fim da coletiva, o meia ainda falou da expectativa por um novo treinador. Indagado pela possível ida de Renato Gaúcho ao Flamengo, Paquetá elogiou o treinador mas disse "ter que trabalhar para dar o melhor" por Maurício Barbieri.

"Acho que a expectativa é de todos. Independente do técnico que vier, temos que estar preparados para dar o melhor pelo Flamengo. Hoje, temos que trabalhar para dar o melhor pelo Barbieri [...] Renato é um bom nome, foi eleito o melhor técnico da América. Não só ele, mas quem vier vai ser muito bem recebido", disse o camisa 39.