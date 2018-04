Sem Diego Alves e Rhodolfo, Flamengo viaja para encarar Atlético-GO

Sem técnico e vivendo momento conturbado, o Flamengo viaja na noite desta sexta-feira (5) para Goiânia, onde enfrenta o Atlético-GO no Estádio Olímpico. O amistoso será uma preparação para o Campeonato Brasileiro e também será realizado em comemoração aos 81 anos do Dragão.

No banco de reservas, o Rubro-Negro carioca terá a estreia do técnico-interino Maurício Barbieri, que já comanda os treinamentos do Flamengo desde o início da semana. No último treino antes da partida, realizado hoje pela manhã, Barbieri repetiu o esquema utilizado por Carpegiani, mas com algumas mudanças.

Sem Diego Alves, vetado por dores musculares e Rhodolfo, com uma pequena lesão na panturrilha direita, Barbieri treinou com a seguinte escalação: César; Rodinei, Réver, Juan e Renê; Cuéllar, Diego, Paquetá, Éverton Ribeiro e Everton; Henrique Dourado. Em dado momento, César deu lugar a Júlio César no gol rubro-negro.

Geuvânio, diagnosticado com uma virose, e Felipe Vizeu, que recebeu um tostão na coxa esquerda durante o treinamento desta manhã, completam a lista dos jogadores que não viajarão com o grupo para o amistoso.