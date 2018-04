Milton Cruz faz mistério antes de viagem e não define Figueirense para final com Chapecoense

A penúltima atividade do Figueirense antes de ir a Chapecó, realizada na manhã desta sexta-feira (6), foi cercada de mistério e a única sem a presença da imprensa. Apesar de já ter esboçado a equipe, o treinador Milton Cruz decidiu por deixar em aberto quem vai a campo na partida contra a Chapecoense no domingo (8).

Para o jogo único na final do Campeonato Catarinense 2018, ocorreu um treino de posicionamento tático e de bolas paradas, finalizando os trabalhos em Florianópolis. Buscando o 18º título do Estadual, o elenco treinou no Centro de Formação e Treinamento do Cambirela, que fica em Palhoça.

Duas baixas já são praticamente certas para o comandante. Cleberson e Felipe Amorim fizeram apenas trabalhos específicos, já que ainda se recuperam de lesão. O zagueiro também deu algumas voltas ao redor do campo, enquanto o meia focou na movimentação de tratamento da contusão.

Técnico deverá promover surpresas entre os titulares da equipe catarinense (Foto: Luiz Henrique/Figueirense)

Certeza também é Denis, Diego Renan, Nogueira, Eduardo, Guilherme Lazaroni, Zé Antônio, Betinho, Jorge Henrique e André Luís no time que deve atuar, pois receberam as instruções de Milton antes de treinar na quinta-feira (5). Em seguida, Gustavo Ferrareis e Renan Mota entraram, fazendo que a escalação alvinegra seja: Denis; Diego Renan, Nogueira, Eduardo e Guilherme Lazaroni; Zé Antônio e Betinho; Jorge Henrique; Renan Mota, André Luís e Gustavo Ferrareis.

No decorrer, entretanto, os jogadores que atuam pelas laterais foram sacados, com outros sendo testados. Ferrareis e Renan Mota saíram e foram substituídos por João Paulo e Maikon Leite, já João Lucas e Raul puderam ocupar as respectivas vagas de Diego Renan e Lazaroni, que iniciaram o treinamento.

Ainda assim, os prováveis 11 iniciais treinaram durante maior parte do tempo, o que abre possibilidade para não ter nenhuma modificação. O plantel do Figueira vai fechar preparação nesse sábado (7), às 9h, com a presença de torcedores no Orlando Scarpelli. A delegação, contudo, segue viagem ao Oeste Catarinense logo em sequência.