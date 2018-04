'Say No To Drugs': Após campanha, Salah influencia aumento de 400% na busca por reabilitação no Egito

Não apenas de gols e jogadas magníficas vive Mohamed Salah. Herói da classificação do Egito para a Copa do Mundo após 28 anos, o jogador do Liverpool mantém sua honra de ícone no país ao representar a população local mundo afora, seja com manifestações religiosas e políticas ou ajudando financeiramente seus compatriotas.

Desta vez, o jogador participou de uma propaganda contra o uso de drogas no país. O resultado? Aumento em 400% nas ligações em busca de apoio para reabilitação no Egito, marco histórico no país e no mundo.

Em um minuto de propaganda, Salah aparece correndo por um bosque até encontrar um menino que se depara com duas escolhas: um grupo de amigos e um rapaz supostamente fazendo uso de um cigarro. Em seguida, o jovem opta pelos companheiros e segue sua vida normalmente, enquanto o usuário de drogas se afoga em mágoas. No fim, Salah aparece incentivando às pessoas a ligarem para o número 16023, contato de busca de ajuda para o vício.

Ghada Waly, Ministra da Solidariedade Social do Egito, revelou que desde o momento em que Mohamed participou da campanha o sucesso foi absoluto. Segundo ela, o vídeo na rede social 'Facebook' alcançou cinco milhões de visualizações em apenas três dias. "88% das visualizações foram feitas por pessoas entre 18 e 35 anos. Além do Facebook, totalizando os dados no Instagram e Youtube, o vídeo foi compartilhado 23 mil vezes e 'curtido' em 359 mil oportunidades." - revelou a ministra.

O ídolo nacional sempre se demonstrou engajado na questão política do país, mesmo que distante. A seis mil quilômetros de sua terra natal, o jogador sempre presta tributos em partidas e nas mídias sociais para mostrar ao resto do mundo os ocorridos em seu país, que sofre guerra civil há anos. Inclusive, na boca de urna das eleições deste ano, o jogador alcançou o segundo lugar nas pretensões de voto, mesmo sem ser candidato.

No ano passado, o portal brasileiro 'Trivela' fez uma matéria sobre a relevância do jogador para seu povo. Em uma das entrevistas, um fã disse: "Temos ataques terroristas todas as semanas. Uma economia cheia de problemas. Ele é a única coisa mantendo os egípcios felizes." - comentou. Com isso, pode-se ter um pouco da ideia do que jogador significa para seus compatriotas.