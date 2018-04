Valentim indica Carli capitão em final e busca título pelo Botafogo: "Treinador vive de vitória"

Alberto Valentim terá, neste domingo (8), a chance de conquistar seu primeiro título como treinador de futebol. Para tanto, precisará vencer o Vasco, no jogo da volta da final do Campeonato Carioca, por dois gols de diferença. E ele garante estar preparado.

Na última coletiva de imprensa antes do jogo decisivo, Valentim indicou que entende a importância de vencer títulos como treinador, para consolidar o trabalho que faz. Segundo o comandante alvinegro, o futebol brasileiro desconhece o significado de trabalho a longo prazo.

"Me preparei muito para ser treinador e é importante ser campeão. Se formos campeões, vai passar um filme na cabeça do trabalho que está sendo muito sério. É muito importante um titulo pela nossa cultura. Aqui no Brasil não existe trabalho a longo prazo. Existe curto e médio. O treinador vive de vitória, sim. Se tratando de afirmação, um título é muito importante"

Depois de confirmar que, na ausência de Rodrigo Lindoso, o capitão alvinegro será o zagueiro Joel Carli, que retornou ao time titular nas últimas semanas, Valentim comemorou o sucesso na venda de ingressos. O Maracanã promete estar lotado para a finalíssima.

"Fiquei muito feliz e vai ser muito legal. O futebol carioca está precisando disso. Se o campeonato começou com médias baixas, vamos terminar com um público do tamanho dos dois clubes."

Por fim, o técnico do Botafogo também lamentou a ausência do atacante Paulinho, do Vasco, que se lesionou no jogo contra o Cruzeiro, pela Libertadores. Além de relembrar que o Alvinegro também joga desfalcado de João Paulo, Valentim deixou claro que não acredita numa vantagem física para sua equipe.

"O futebol carioca perdeu, mas perdemos o João Paulo... A qualidade do futebol perde. É final. Não acredito que o Vasco chegue prejudicado na parte física. É um jogo que não tem volta. Não tem um terceiro jogo, um empate. Precisa-se vencer e estamos todos concentrados."