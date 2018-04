Gilberto analisa possíveis reforços e comenta estreia na Copa Sul-Americana

Em entrevista coletiva concedida no CT Pedro Antônio, nesta sexta-feira (06), o lateral direito Gilberto comentou sobre a possível chegada de reforços e a estreia na Copa Sul-Americana no dia 11, no Maracanã, contra o Nacional Potosí, da Bolívia. O jogador destacou a importância de se fazer o resultado no Rio, garantindo vantagem para o segundo confronto.

Questionado sobre os possíveis reforços, o lateral direito disse já conhecer o estilo de Kleber jogar. “Um jogador difícil de marcar, sempre disposto. Jogador de muita vontade, raça, tem técnica também. Dispensa comentários”, afirmou.

Em relação ao zagueiro Luan, Gilberto explicou não o conhecer, porém afirmou que será feito o melhor para o clube: “Se a diretoria está analisando, eles sabem o melhor para o Fluminense e vão decidir da maneira correta”.

Quando perguntado sobre a preparação do time para a estreia na Sul-Americana, Gilberto disse que o elenco tem analisado vídeos do Nacional Potosí e destacou a velocidade e técnica dos jogadores do mesmo, pregando a necessidade de atenção por parte do Fluminense.

Sobre o jogo, o lateral salientou a necessidade de não desperdiçar oportunidades de gol e estar sempre atento defensivamente. Sobre jogar no Maracanã, Gilberto completou: “É o estádio que a torcida já está habituada. Ambiente gostoso de jogar. Todo jogador sempre sonhou jogar lá. Nos sentimos mais fortes e mais próximos da torcida lá”.

O Fluminense vem a campo na quarta-feira (11), às 21h45, no Maracanã, para enfrentar o Nacional Potosí e dar o primeiro passo na caminhada rumo ao título da copa Sulamericana.