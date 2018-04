Monteiro atropela Giraldo na abertura do confronto contra Colômbia na Davis

Nesta sexta-feira (06), ocorreram as duas primeiras partidas válidas pelo confronto da última rodada do Grupo 1 das Américas da Copa Davis de 2018, no qual a equipe brasileira enfrenta a Colômbia nas quadras rápidas de Barranquilla.

Para abrir o confronto, o raquete número um do país, Thiago Monteiro – 125º colocado no ranking da ATP - enfrentou o veterano colombiano Santiago Giraldo - ex-top 28 do mundo. Depois de uma hora e um minuto, o cearense venceu pelo placar de dois sets a zero, com parciais de 6/1 e 6/2.

Dessa forma, o Brasil conquistou o primeiro ponto e lidera por um a zero. Ainda nesta sexta, será disputada mais uma partida, na qual o número um da Colômbia - Daniel Elahi Galan - enfrenta o gaúcho Guilherme Clezar - 234º no ranking mundial.

O cearense volta à quadra no sábado, quando encara o raquete um da Colômbia, Daniel Galan. Já Giraldo encerra o confronto diante de Guilherme Clezar.

Resumo da partida

Monteiro teve o controle do jogo desde o início, quando conquistou duas quebras para abrir 5/0 de vantagem. Na sequência, Giraldo, enfim, confirmou seu primeiro serviço para descontar. Mantendo a vantagem, o brasileiro fechou por 6/1.

O começo do segundo set foi mais equilibrado. Porém, no quinto game, o cearense conseguiu um break. Crescendo no jogo, quebrou ainda mais uma vez para vencer o set por 6/2.

No sábado (07), ocorre a partida de duplas, na qual os brasileiros Marcelo Melo e Marcelo Demoliner enfrentam os colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah. Se necessário, no mesmo dia, ainda acontecem mais duas partidas de simples.

O país que vencer o confronto estará classificado para os play-offs para o Grupo Mundial da Copa Davis de 2019, nos quais enfrentarão equipes que foram eliminadas nas oitavas de final, como a Holanda, o Japão, a Grã Bretanha, a Austrália, a Suíça, o Canadá, a Sérvia e a Hungria.

