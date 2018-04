Palmeira amplia carga de ingressos para treino aberto antes de final do Paulistão

O Palmeiras abriu o treino para sua torcida comparecer ao estádio neste sábado (7) no Allianz Parque às 10h da manhã e a troca do voucher para acesso a arena se dá por 1 quilo de alimento não perecível.



Com o forte movimento de torcedores logo às 9h da manhã os 22 mil ingressos disponíveis foram comercializados de forma rápida e já as 11h da manhã não restava mais bilhetes para o treino aberto.



O Palmeiras em acordo com a WTorre optou por então fazer a liberação dos setores superiores do estádio, com uma nova venda/troca programada para às 14h na bilheteria da rua Padre Antônio Tomás.



A projeção é que todos os 40 mil ingressos disponíveis para a atividade entre jogadores e torcida sejam trocados os fãs do Palmeiras prometem fazer uma festa tanto fora quanto dentro do estádio, mesmo sendo só uma atividade de treino.



Roger Machado não confirmou o time que entrará em campo e fechou o treinamento na Academia de Futebol para a imprensa nesta sexta-feira (6). O único desfalque alviverde será Felipe Melo, expulso na partida de ida e a dúvida da vaga fica entre Thiago Santos ou Moisés.