Nelsinho promove cinco mudanças no elenco titular do Sport para amistoso contra Belo Jardim

O Técnico Nelsinho Batista, realizou na manhã desta sexta-feira (6), uma movimentação com os jogadores do Sport. O técnico contou com os recém contratados no treino desta manhã, no CT Rubro negro. cinco novidades pintaram no time titular do Leão. Próximo desafio na temporada é o Campeonato Brasileiro da série A, a equipe enfrenta o América/MG no Domingo (15) em Belo Horizonte, as 11hrs da manhã.

O treino contou com passagem da bola entre o setor defensivo e o ataque, com passes longos do meio para o setor de cabeça de área. O trabalho de saída rápida com a bola em caso de contra-ataque também foi trabalhado

O time usado por Nelsinho foi escalado com: Agenor no gol, Wink e Raul Prata nas Laterais, Ernando e Léo Ortiz na zaga, Anselmo, Gabriel, Andrigo no Meio campo, Ferreira na cabeça de área e Everton Felipe e Hygor no Ataque.

A segunda surpresa no treino de hoje, foi a ausência de Magrão e Sander. Ambos foram poupados, Magrão apresentou uma tendinite no joelho, e o Lateral-esquerdo Sander, apresentou um trauma no joelho e realizou exames de imagem. Não constatada nenhuma lesão preocupante no lateral, e sem muitos problemas com dores, o tratamento continuará e a previsão é que o atleta seja reintegrado aos treinos na segunda-feira (9), em entrevista feita no site rubro-negro, o médico do clube, Leonardo Monteiro, também falou que o Goleiro Magrão será reavaliado na segunda-feira.

Sobre Marlone e Ronaldo Alves, recuperados de lesão, já foram incluídos no processo de transição no departamento físico. Os atletas farão companhia ao zagueiro Durval e o jogador prata da casa Evandro.

No sábado pela manhã (7), o elenco do Sport fará um jogo-treino no seu centro de treinamento, contra a equipe do Belo Jardim, que foi lanterna no estadual e está em processo de preparação para a disputa da Série D do brasileiro.

Até o momento, para a equipe Rubro-negra, esse será o único jogo-treino antes de sua estreia no Brasileirão. O jogo será de portões fechados para a imprensa.