Sem espaço no Atlético-MG, zagueiro Jesiel é emprestado ao Paraná Clube

O Atlético-MG anunciou um acordo de empréstimo do zagueiro Jesiel ao Paraná Clube, na tarde desta sexta-feira (6). O jogador estava no Mirassol, onde disputou o Campeonato Paulista, e irá competir a Ssérie A do Campeonato Brasileiro na temporada 2018 pelo clube de Curitiba.

Sem muitas oportunidades no Galo, time em que foi revelado, o atleta de 24 anos atuou apenas em oito jogos pela equipe titular, principalmente no período em que a equipe alvinegra foi treinada pelo técnico Roger Machado.

Recrutado para ser uma alternativa à defesa do Paraná Clube, que conta com a dupla de zaga Neris e Rayan, Jesiel tem como característica principal o jogo aéreo. O defensor é uma indicação de Rogério Micale, O técnico esteve à frente da categoria Sub-20 do Atlético durante quase sete anos, de 2009 a 2015, com pequena pausa em 2011, quando treinou o Grêmio Prudente e em 2017, treinando o time profissional do Alvinegro mineiro.